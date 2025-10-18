TMW Sampdoria, fatta per Salvatore Foti in panchina. Accordo annuale con opzione

Dopo l'ufficialità dell'esonero di Massimo Donati la Sampdoria adesso deve stringere il più velocemente possibile per contrattualizzare il tecnico che prenderà il posto dell'ex Legnago Salus.

Il nome in questo, come riportato da TMW già nella giornata di oggi, è quello di Salvatore Foti, vice di Josè Mourinho nelle ultime esperienze professionali dello Special One.

Pronto per lui un accordo di durata annuale con opzione in caso di qualificazione ai playoff promozione al termine di questa stagione. La fumata bianca è attesa nelle prossime ore.

Questo il comunicato del club blucerchiato in merito all'esonero di Donati: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Massimo Donati dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club lo ringrazia per la professionalità e l’integrità dimostrate durante la sua permanenza e porge al contempo i suoi ringraziamenti ai collaboratori Davide Mandelli e Andrea Faccioli".