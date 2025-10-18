Spezia-Cesena, le formazioni ufficiali: D'Angelo cambia in difesa e a centrocampo
Arrivano le formazioni ufficiali di Spezia-Cesena, match delle ore 19:30 valido l'ottava giornata del campionato di Serie B. Liguri che rispetto al ok contro il Palermo cambiano un elemento in difesa (Hristov per Cistana) e uno a centrocampo (Nagy per Vignali). Romagnoli che invece rispetto al ko contro la Reggiana avvicendano solo Frabotta e Adamo.
Spezia (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Hristov, Mateju; Kouda, Nagy, Esposito, Cassata, Aurelio; Soleri, Lapadula. Allenatore: D'Angelo
Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Mangraviti, Zaro; Ciervo, Francesconi, Berti, Castagnetti, Frabotta; Shpendi, Blesa. Allenatore: Mignani.
