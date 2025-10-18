Catanzaro e Spezia, tre punti da conquistare per cambiare la stagione
Pescara e Mantova hanno pareggiato, mentre Bari e Sampdoria hanno addirittura perso. Risultati che giocano, indubbiamente, a favore di Catanzaro e Spezia: le ultime due squadre di Serie B a non aver ancora vinto una partita in campionato.
Contro Padova, per le Aquile del Sud, e Cesena, per i liguri, portare a casa la vittoria non significherebbe soltanto cancellare quell’imbarazzante zero alla voce “successi”, ma anche cambiare diametralmente prospettiva a questo avvio di stagione.
Con un successo, la squadra di Alberto Aquilani si troverebbe infatti a sole due lunghezze dalla zona playoff, mentre quella di Luca D’Angelo lascerebbe l’ultimo posto, mettendosi alle spalle in un colpo solo virgiliani e blucerchiati, e agganciando Bari e Pescara.
Non male come bottino. Con soli tre punti.
SERIE B, 8ª GIORNATA
Virtus Entella-Sampdoria 3-1
33’ Debenedetti (E), 39’ rig. Franzoni (E), 81’ Coda (S), 84’ Tiritiello (E)
Frosinone-Monza 0-1
38' Keita Baldè
Mantova-Sudtirol 1-1
40' Pecorino (S), 55' Ruocco (M)
Pescara-Carrarese 2-2
2' Abiuso (C), 52' Hasa (C), 74' Meazzi (P), 89 Di Nardo (P)
Reggiana-Bari 3-1
41' Moncini (B), 45'+3 Tavsan (R), 70' Bozzolan (R), 81' Lambourde (R)
Sabato 18 ottobre
Ore 17:15 - Juve Stabia-Avellino
Ore 19:30 - Spezia-Cesena
Domenica 19 ottobre
Ore 15:00 - Palermo-Modena
Ore 17:15 - Empoli-Venezia
Ore 19:30 - Catanzaro-Padova
CLASSIFICA
Modena 17
Palermo 15
Frosinone 14*
Monza 14*
Venezia 12
Reggiana 12*
Avellino 12
Cesena 11
Carrarese 11*
Juve Stabia 10
Sudtirol 10*
Reggiana 12*
Virtus Entella 9*
Empoli 9
Padova 8
Catanzaro 6
Bari 6*
Pescara 6*
Sampdoria 5*
Mantova 5*
Spezia 3
* una partita in più