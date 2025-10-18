Catanzaro e Spezia, tre punti da conquistare per cambiare la stagione

Pescara e Mantova hanno pareggiato, mentre Bari e Sampdoria hanno addirittura perso. Risultati che giocano, indubbiamente, a favore di Catanzaro e Spezia: le ultime due squadre di Serie B a non aver ancora vinto una partita in campionato.

Contro Padova, per le Aquile del Sud, e Cesena, per i liguri, portare a casa la vittoria non significherebbe soltanto cancellare quell’imbarazzante zero alla voce “successi”, ma anche cambiare diametralmente prospettiva a questo avvio di stagione.

Con un successo, la squadra di Alberto Aquilani si troverebbe infatti a sole due lunghezze dalla zona playoff, mentre quella di Luca D’Angelo lascerebbe l’ultimo posto, mettendosi alle spalle in un colpo solo virgiliani e blucerchiati, e agganciando Bari e Pescara.

Non male come bottino. Con soli tre punti.

SERIE B, 8ª GIORNATA

Virtus Entella-Sampdoria 3-1

33’ Debenedetti (E), 39’ rig. Franzoni (E), 81’ Coda (S), 84’ Tiritiello (E)

Frosinone-Monza 0-1

38' Keita Baldè

Mantova-Sudtirol 1-1

40' Pecorino (S), 55' Ruocco (M)

Pescara-Carrarese 2-2

2' Abiuso (C), 52' Hasa (C), 74' Meazzi (P), 89 Di Nardo (P)

Reggiana-Bari 3-1

41' Moncini (B), 45'+3 Tavsan (R), 70' Bozzolan (R), 81' Lambourde (R)

Sabato 18 ottobre

Ore 17:15 - Juve Stabia-Avellino

Ore 19:30 - Spezia-Cesena

Domenica 19 ottobre

Ore 15:00 - Palermo-Modena

Ore 17:15 - Empoli-Venezia

Ore 19:30 - Catanzaro-Padova

CLASSIFICA

Modena 17

Palermo 15

Frosinone 14*

Monza 14*

Venezia 12

Reggiana 12*

Avellino 12

Cesena 11

Carrarese 11*

Juve Stabia 10

Sudtirol 10*

Virtus Entella 9*

Empoli 9

Padova 8

Catanzaro 6

Bari 6*

Pescara 6*

Sampdoria 5*

Mantova 5*

Spezia 3

* una partita in più