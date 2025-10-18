Avellino, Biancolino: "Tenuto bene il campo, puniti nel nostro momento migliore"

Raffaele Biancolino ha analizzato così la sconfitta maturata sul campo della Juve Stabia per un Avellino oggi piuttosto deludente: "Siamo andati sotto 2-0 su due sole vere occasioni. Sul primo gol dovevamo gestire meglio la palla, invece abbiamo perso un pallone sanguinoso e sul contropiede da calcio d’angolo abbiamo subito. Mi è sembrato di rivedere il gol di Frosinone. Sul secondo, una mischia in area e un’uscita non perfetta di Iannarilli: sono episodi che fanno la differenza. Le occasioni le abbiamo create, abbiamo tenuto bene il campo. Ci è mancata solo un po’ di qualità nell’ultimo passaggio e nella conclusione. Loro ci hanno colpiti proprio nel momento in cui stavamo crescendo: penso all’occasione di Russo davanti al portiere, che poteva cambiare tutto. Nella ripresa abbiamo inserito giocatori d’attacco per cercare più giocate dentro e qualche cross in più. La voglia c’era, ma è mancata la precisione.

Complimenti comunque alla Juve Stabia, che ha dimostrato solidità e concretezza su un campo sempre difficile. Le scelte iniziali? Volevo imprevedibilità, non dare punti di riferimento. Russo aveva le caratteristiche giuste per attaccare la profondità e allungare la loro difesa. In parte la giocata è riuscita, ma dovevamo sfruttare meglio qualche pallone tra le linee. Ai ragazzi ho detto di guardare avanti, lavorare e pensare subito a sabato. La Serie B è lunga, perdere fa parte del cammino. Quanto all’accoglienza, me l’aspettavo: dopo le parole della vigilia era normale. Nessun problema, sono cose che fanno parte del calcio”.