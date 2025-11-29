Bari, Magalini dopo il ko con l’Empoli: "Provata vergogna. Se si cambia andremo a casa"
La pesante sconfitta del Bari contro l’Empoli lascia il segno, e il direttore sportivo Giuseppe Magalini non usa mezzi termini nel commentare la situazione, intervenendo a margine del match. Le sue parole, riportate da PianetaBari.com, esprimono un malessere profondo e un’assunzione di responsabilità totale da parte della dirigenza.
“Proviamo vergogna, siamo venuti per chiedere scusa ai tifosi. Non credo che questo sia il trend per andare avanti: così vuol dire toccare il fondo”, esordisce Magalini, sottolineando la gravità del momento.
Il dirigente analizza la crisi senza cercare attenuanti:
“Bisogna cambiare tendenza. Ogni parola sarebbe superflua. Abbiamo cambiato allenatore per cambiare le cose, ma se non ci riusciamo valuteremo altre soluzioni", ha aggiunto.
La chiusura è netta, quasi una sfida ma anche una dichiarazione d’onestà:
“Se non ce lo lasciano fare, noi andremo a casa", ha concluso il dirigtente.