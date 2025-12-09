Bari, Maggiore: "Tutti uniti per uscire da questa brutta situazione. Col mister abbiamo le idee chiare"

“Nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per ribaltare la partita, ma non ce l’abbiamo fatta. Portiamo a casa questo punto consapevoli che dobbiamo lavorare, con il mister abbiamo le idee chiare”. Il centrocampista del Bari Giulio Maggiore, autore del gol del pari contro il Pescara ieri sera, ha parlato così a Radiobari nel post gara facendo il punto sulla gara del San Nicola e sul momento che attraversa la squadra.

“Sicuramente siamo stati in difficoltà sin dall’inizio, il motivo ce lo chiediamo spesso, dobbiamo lavorare su di noi e sulla testa. Solo stando uniti possiamo uscire da questa situazione. - prosegue il classe ‘98 come riporta Tuttobari.com - È quello che vogliamo, lavoriamo ogni giorno per questo. Sicuramente non siamo partiti bene e ne siamo consapevoli. La confusione poi nel campo penso sia stata dettata dalla voglia di ribaltare la partita, è venuto a mancare un po’ di ordine perché volevamo tutti fare una giocata per ribaltare il risultato. Abbiamo avuto diverse occasioni, ci dispiace un po' per il primo tempo”.

Maggiore poi sottolinea come nel gruppo ci sia unità d’intenti per uscire dalla crisi: “Siamo consapevoli, tutti remiamo dalla stessa parte per migliorare. Non siamo stupidi, sappiamo che le giornate e i punti passano. Ma non siamo nemmeno alle ultime dieci giornate, c’è voglia di uscire da questa brutta situazione. Dobbiamo fare tutti di più, sono difficoltà che sappiamo e che cerchiamo di migliorare. Tutti noi vogliamo uscire da queste situazioni. Non abbiamo altri pensieri in testa, quindi cerchiamo di concentrare energie solo per questo".