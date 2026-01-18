TMW Bari, mister Vivarini a rischio esonero. D'Angelo prima scelta, l'alternativa è Pagliuca

Che la situazione del Bari sia estremamente delicata è cosa già nota da tempo, che i quadri dirigenziali siano sotto osservazione lo è altrettanto. Non solo: anche la panchina di mister Vincenzo Vivarini è a rischio da settimane e la sconfitta di ieri contro la Juve Stabia sembra essere la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare un vaso adesso davvero colmo. Il ko contro i campani, infatti, ha fatto scivolare al penultimo posto della classifica di Serie B i galletti.

Novità, quindi, potrebbero registrarsi a stretto giro di posta con il club che, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, ha provato a sondare la pista che porta a Luca D'Angelo per la panchina. Da evidenziare, però, che il trainer - nonostante il recente esonero - è ancora sotto contratto con lo Spezia, altra formazione in lotta per la salvezza: i liguri non sembrano intenzionati ad autogol. L'alternativa potrebbe essere Guido Pagliuca.

A ogni modo, al netto dei possibili nomi, non si esclude che adesso il club opti seriamente per il quarto allenatore a bilancio (considerando che Vivarini è succeduto a mister Fabio Caserta e sotto contratto c'è anche Moreno Longo, tecnico della passata stagione). I due, però, non sembrano essere al vaglio della società, che comunque dovrà deliberare in tempi celeri su quello che è il futuro della panchina e della dirigenza. La stagione, in qualche modo, va salvata e il mercato ancora aperto potrebbe aiutare...