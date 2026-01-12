Bari, Moncini può partire dopo sei mesi: il Cesena pensa al suo ritorno

L’esperienza di Gabriele Moncini al Bari potrebbe terminare dopo appena sei mesi. Nonostante le cinque reti messe a segno in 19 presenze infatti l’attaccante è fra i giocatori che potrebbero lasciare la piazza pugliese in questo mercato vista la probabile rivoluzione in casa biancorossa per dare un altro senso a una stagione fin qui molto negativa.

Come si legge sul Corriere dello Sport per il classe ‘96 potrebbe esserci il ritorno a casa, ovvero in quel Cesena in cui è cresciuto e con cui nel 2014/15 ha esordito anche in Serie A. I romagnoli infatti sono alla ricerca di un’alternativa in attacco ai titolari Cristian Shpendi e Jalen Blesa e starebbero pensando al profilo dell’esperto centravanti che in Serie B con i bianconeri segno otto reti in 27 presenze prima di iniziare un lungo percorso che lo ha portato a vestire anche le maglie di SPAL, Cittadella, Benevento e Brescia.

Il direttore sportivo cesenate Filippo Fusco ci pensa anche se prima dovrà trovare una sistemazione a Siren Diao o Marco Olivieri con l’addio del primo che appare più probabile essendo finito del mirino del Mantova.