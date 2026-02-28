"Venderemo cara la pelle nelle ultime 12 gare", Moncini detta la via al suo Bari
“Sono tre punti vitali, dobbiamo ragionare partita per partita”. Sono queste le parole del centravanti del Bari Gabriele Moncini che con il suo gol ha sbloccato la sfida di Marassi contro la Sampdoria, scontro diretto per la salvezza, dando il via all'importante successo per 2-0 - di Bellomo il raddoppio - sui blucerchiati che ha permesso ai pugliesi di agganciare Virtus Entella e Spezia (che ha una gara in meno) in classifica: "Venderemo cara la pelle nelle ultime dodici partite".
"Siamo stati in difficoltà nei primi minuti, ma con l'atteggiamento giusto siamo riusciti a riprenderci. - è l'analisi del centravanti come riporta Labaricalcio.it -
Sono felice del gol, questo successo ci regala molta forza”.
Guelfi e Ghibellini
