Segna Moncini e il Bari fa (quasi) sempre punti: la carta vincente di Longo nella lotta salvezza

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 13:04Serie B
Andrea Piras

Un mese e tre giorni. Tanto era passato dall’ultimo successo del Bari, sempre in trasferta, contro il Cesena. Al "Manuzzi" i pugliesi avevano superato i bianconeri dell’ex Mignani per 2-1 provando a rialzare la testa nella lotta salvezza. E ieri sera al "Ferraris" è arrivato un altro successo importante contro una diretta concorrente alla lotta per non retrocede. Un 2-0 che dà speranza ai Galletti che adesso cercano il colpo in casa che manca da tanto tempo. Lo stesso arco di tempo era trascorso dall’ultima volta in cui Gabriele Moncini aveva gonfiato la rete e che ieri sera ha sbloccato le marcature con una conclusione precisa che ha dato un bacino al palo e superato Ghidotti.

Le reti dell'attaccante
Quello dell’attaccante è il settimo sigillo stagionale, una rete pesante che permette alla squadra di Moreno Longo di guardare con fiducia al prosieguo del campionato. E non è un caso che le reti del calciatore toscano abbiamo quasi sempre portato punti. Moncini infatti ha segno alla seconda giornata nel pareggio per 1-1 contro il Monza, nel pari casalingo contro i blucerchiati allora guidati da Donati, nel successo interno contri il Padova, nella sconfitta esterna contro la Reggiana (l’unica volta in cui non sono arrivati punti), e nella vittoria per 1-0 contro il Mantova al San Nicola. Poi una lunga astinenza che si è interrotta a Cesena e poi a Genova.

Le sue parole nel post
E nella pancia del "Ferraris", Moncini ha espresso la sua felicità senza dimenticare quale deve essere l'atteggiamento che la squadra deve avere sul terreno di gioco: "Venderemo cara la pelle nelle ultime dodici partite".

