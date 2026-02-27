Sampdoria-Bari 0-2, le pagelle: Moncini letale, Bellomo in fuga. Disastro blucerchiato

Risultato finale: Sampdoria-Bari 0-2

SAMPDORIA (a cura di Andrea Piras)

Ghidotti 5,5 - La conclusione di Moncini è angolata ma la sensazione è che vada giù con un pizzico di ritardo. Ci mette una pezza con reattività sul tiro-cross di Piscopo che sarebbe potuto costare uno 0-2 pesante per i blucerchiati. Con i piedi non è sempre sicuro.

Palma 5 - Torna al centro della retroguardia dopo il problema fisico. Ci mette tanta grinta e tanta personalità ma è in ritardo su Moncini che calcia in diagonale trovando la rete del vantaggio del Bari. Dal 59’ Giordano 5,5 - Dà poco apporto alla fase offensiva, incerto in quella difensiva.

Abildgaard 5,5 - Perde qualche pallone di troppo in difesa, su Moncini fa valere il fisico ma alla lunga si scioglie come neve al sole come tutta la squadra allenata da Gregucci e Foti.

Hadzikadunic 5,5 - Sicuro al centro della difesa, gioca con tempestività nell’andare a chiudere l’azione della squadra di Longo. Cerca di far ripartire l’azione dalla retrovie ma nel secondo tempo cala.

Di Pardo 5 - Ha più di una difficoltà contro Dorval che spesso lo manda a vuoto in velocità. Si propone meno del solito sulla fascia destra per andare al traversone verso il centro dell’area di rigore.

Esposito 5 - Torna in campo anche lui dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo nell’ultimo mese e mezzo. C’è un po’ di ruggine c’è ma da un giocatore della sua qualità si aspetta ben altro tipo di prestazioni. Dal 75’ Ricci 5,5 - Si vede poco, naufraga come la Samp in questa sera di fine febbraio.

Henderson 5,5 - Chissà come sarebbe andata la partita se il suo diagonale non si fosse stampato sul palo. Sua la prima occasione del match, ma la partita è fatta di alti e bassi la sua Costretto al cambio forzato. Dal 61’ Conti 5,5 - Cerca di farsi dare il pallone ma anche le sue scelte non sono delle più precise.

Cicconi 4,5 - Si fa rubare il tempo da Esteves che va al traversone per Moncini in occasione del vantaggio del Bari. Dalla sua parte il Bari spinge con insistenza senza riuscire a trovare la giusta opposizione. Dal 75’ Soleri 5 - Fa poco o nulla per creare pericoli alla porta difesa da Cerofolini.

Cherubini 5 - Confermato alle spalle di Brunori, il numero 10 blucerchiato non riesce a rendersi pericoloso. Si fa anticipare troppo facilmente da Cistana che avvia l’azione del vantaggio del Bari. Impegna Cerofolini ma era in posizione irregolare. Dal 59’ Pafundi 5 - Sempre fumoso. Cerca di accendere la luce ma finisce sempre per perdere il pallone o sbattere sul muro biancorosso.

Begic 6 - E’ comunque uno dei più mobili della squadra blucerchiata. Cerca sempre l’azione in velocità ma i gicoatori del Bari gli lasciano poco spazio per colpire. Prova la conclusione senza però successo.

Brunori 5 - Gioca spalle alla porta, cerca il dialogo con i due trequartisti e con i centrocampisti. Si vede poco però nell’ultimo metro per andare alla conclusione verso Cerofolini.

Angelo Gregucci 4 - Dopo Mantova un altro brutto scivolone. Risorge anche il Bari e cade il tabù “Ferraris”. La Samp scivola in zona retrocessione senza un gioco nonostante un mercato di gennaio in cui sono arrivati diversi giocatori che sembravano funzionali al progetto. Le trasferte di Castellammare e Frosinone fanno tremare di nuovo i blucerchiati.

BARI

Cerofolini 6 - Il palo come prezioso alleato sul diagonale potente di Henderson, stilisticamente non impeccabile ma efficace in uscita.

Cistana 6,5 - Deve confrontarsi con le iniziative di Cherubini, lo aggredisce senza fallo dando il via all'azione sfociata nel vantaggio.

Odenthal 6,5 - Attenzione massima nella marcatura riservata a Brunori, ne capisce in largo anticipo le intenzioni riuscendo a limitarlo.

Mantovani 6 - Begic parte forte e lo tiene impegnato fin dalle prime battute, col passare dei minuti però riesce a prendergli le misure.

Piscopo 6,5 - Riproposto da esterno alto, ruolo declinato in modo offensivo: un tiro-cross velenoso, tante iniziative. Chiude da terzino.

Artioli 6 - Immerso nel clima agonistico del Ferraris, si gioca subito il jolly ammonizione che lo costringe a frenare un po' gli ardori. Dal 62' Traoré 6 - Bada al sodo per conservare un risultato fondamentale, non ci pensa un attimo a spendere un giallo dopo pochi secondi.

Maggiore 6,5 - Filtro prezioso a protezione della difesa, oscura la regia di Esposito e trova il tempo per salvare un gol sulla linea. Leader. Dall'83' Braunoder sv

Dorval 6,5 - Esce vincitore dal duello in fascia con Di Pardo, trova spesso il fondo ma taglia pure verso il centro per offrire più soluzioni.

Esteves 6,5 - La prima presenza da titolare comincia in sordina, ma quando si mette in moto fa assist. Sfiora il raddoppio in slalom. Dal 71' De Pieri 6 - Sfreccia in contropiede. Potrebbe chiuderla Ghidotti gli dice di no.

Rao 6 - Vive di fiammate improvvise, non è continuo ma sembra uno dei pochi in grado di spezzare la monotonia del peggior attacco del campionato. Dall'83' Bellomo 7 - Cavalcata trionfale verso il raddoppio, fa scorrere i titoli di coda sulla gara con un magico coast to coast.

Moncini 7 - Letale appena viene messo nelle condizioni di poter incidere, conferma di avere un conto in sospeso con la Sampdoria. Dal 71' Cuni 6 - Ex della sfida, si rende utile giocando di sponda per tenere alta la squadra.

Moreno Longo 7 - Il penultimo posto in classifica impone un repentino cambio di marcia per evitare l'incubo della retrocessione, fa un bel passo avanti verso la salvezza azzeccando tutto: dalla strategia iniziale alla gestione dei cambi. Dal Ferraris torna con tre punti, ma è come se fossero sei.