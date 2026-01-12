Sassuolo, ci sono Sampdoria e Spezia su Odenthal ma gli indisponibili bloccano tutto

Sono tanti i giocatori in cerca di nuove esperienze in casa Sassuolo, degli esuberi che potrebbero fare al caso di diverse squadre di Serie B e non solo. Cas Odenthal ad esempio ha richieste da Sampdoria e Spezia e non solo, Nicholas Pierini piace non poco al Palermo così come Walid Cheddira è un promesso sposo del Monza. Sin qui però non c'è stato il lasciapassare decisivo del Sassuolo.

Secondo le informazioni in possesso a SassuoloNews.net, la lunga lista di indisponibili infatti non consente al Sassuolo grandi margini di manovra, e non appena i neroverdi avranno un quadro chiaro della situazione sui rientri allora daranno il via libera agli esuberi, cosa che potrebbe accadere oggi ma anche tra una settimana o più. Berardi e Volpato però dovrebbero rientrare entro 10 giorni e dunque potrebbero poi liberare gli attaccanti in uscita.

Per quanto riguarda le mosse in difesa, restano da valutare le condizioni di Fali Candé che dovrà sottoporsi a degli esami. Filippo Romagna, ko, è alle prese anche con un problema familiare (la moglie incinta ha perso quello che sarebbe dovuto essere il loro secondogenito) ma è vicino al ritorno in campo dopo un periodo molto difficile a livello personale.