Bari, oggi il primo allenamento di Longo. Presenti a bordo campo De Laurentiis e Di Cesare

Dopo l'esonero di mister Vincenzo Vivarini, un nuovo corso in casa Bari ha ufficialmente preso il via: questo pomeriggio, infatti, mister Moreno Longo - terzo allenatore della stagione biancorossa - ha diretto il suo primo allenamento. La strada è in salita, i galletti sono penultimi in Serie B, ma il trainer, sotto contratto dalla passata stagione, è stato chiamato a dare la svolta.

Di seguito, la nota del club:

"Dopo la ripresa di ieri pomeriggio i biancorossi del neo tecnico Moreno Longo hanno proseguito quest'oggi la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Cesena guidato da mister Mignani, 21a giornata Serie BKT, in programma sabato 24 gennaio, a partire dalle 15:00, sul terreno dell' 'Orogel Stadium - Dino Manuzzi'.

Al mattino due gruppi si sono alternati in palestra impegnati in circuiti di potenziamento, core stability e lavoro specifico di prevenzione, quindi la squadra ha pranzato assieme. Nella seconda seduta di giornata, dopo un prologo in sala video, la squadra ha lavorato sul terreno del San Nicola focalizzando la prima parte su aspetti tattici e fase di non possesso, quindi dedicandosi ad una serie di sfide a ranghi misti con obiettivi variabili. Alcuni elementi della rosa hanno lavorato in maniera dedicata modulando l'intensità del lavoro svolto; presenti a bordo campo il Presidente Luigi De Laurentiis e il DS Valerio Di Cesare.

Per domani è in programma una seduta di lavoro mattutina".