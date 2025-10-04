Modena-Virtus Entella, i convocati di Sottil: sempre out Strizzolo. Non c'è nemmeno Pergreffi

Vigilia di gara per il Modena, che domani affronterà la Virtus Entella in occasione della 7ª giornata del campionato di Serie B: la gara, il cui fischio di inizio è fissato per le ore 19.30, si giocherà allo stadio 'Braglia'.

Nel corso della conferenza stampa odierna, a fare il punto sulla rosa, anche in chiave sosta, è stato mister Andrea Sotti: "I ragazzi sono quasi tutti in fase ottimale, ce ne sono solo alcuni leggermente indietro ma niente di rilevante: a me però piace la continuità, ti dà un certo ritmo per giocare: gli allenamenti li facciamo in un certo modo, ma la partita è poi altro. A ogni modo, la sosta è sempre utile. Caso? Si, era tra quelli che dovevano recuperare, ha avuto un periodo molto altalenante, ma sta lavorando per recuperare la forma ottimale, almeno quelli che sono i nostri parametri di staff. Strizzolo ha avuto un problema che lo ha tenuto fermo, ma dalla prossima settimana sarà a disposizione". Non arruolato neppure capitan Pergreffi.

Di seguito, l'elenco dei 24 convocati:

PORTIERI: Bagheria, Chichizola, Pezzolato;

DIFENSORI: Adorni, Cauz, Cotali, Dellavalle, Nador, Nieling, Pergreffi, Ponsi, Tonoli, Zampano;

CENTROCAMPISTI: Gerli, Magnino, Massolin, Pyyhtia, Santoro, Sersanti, Zanimacchia;

ATTACCANTI: Caso, Di Mariano, Defrel, Gliozzi, Mendes.