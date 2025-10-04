Il terzo incrocio fra Carrarese e Juve Stabia può valere un record

Secondo faccia a faccia in cadetteria fra i giallazzurri della Carrarese e i gialloblù della Juve Stabia. Il precedente è datato stagione 2024-2025, quando alla 12esima giornata la partita terminò con un pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0.

Pertanto, equilibrio perfetto.

Considerando anche il match di ritorno, al Menti, le Vespe sono però in vantaggio grazie al 2-1 casalingo (Piscopo al 12’, Adorante al 27’, Schiavi all’89’).

Come arrivano a questa sfida i due club?

Carrarese con 7 punti (1V – 4X – 1P con 8GF e 7GS), 2 dei quali fatti fra le mura di casa (0V – 2X – 1P con 3GF e 4GS). Non fa bottino pieno allo stadio dei Marmi dallo scorso 4 maggio, quando contro il Modena fece 2-1. Successivamente all’ombra delle Alpi Apuane ecco 2 segni X per 0-0 contro Padova e Modena e un 3-4 rimediato dall’Avellino. Juve Stabia che si trova a quota 10 (2V – 4X – 0P con 8GF e 5GS), la metà esatta, 5, conquistati in trasferta (1V – 2X – 0P con 6GF e 4GS). Non va KO in esterna dal 25 maggio, 0-3 nei play-off contro la Cremonese, quindi 2 pareggi con Virtus Entella e Catanzaro più un successo per 3-1 al Picco di La Spezia.

Dando uno sguardo allo storico dei due club….

I toscani con 7 punti dopo 6 giornate hanno fatto meglio delle precedenti esperienze in cadetteria dopo i primi sei turni; al contrato i campani in caso di vittoria o pareggio domenica prossima possono migliorare o pareggiare gli 11 punti della passata stagione.

TUTTI I PRECEDENTI A CARRARA (SERIE B)

1 incontro disputato

0 vittorie Carrarese

1 pareggio

0 vittorie Juve Stabia

0 gol fatti Carrarese

0 gol fatti Juve Stabia

LA PRIMA E ULTIMA SFIDA A CARRARA IN CAMPIONATO

Carrarese-Juve Stabia 0-0, 12° giornata 2024/2025