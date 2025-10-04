Carrarese-Juve Stabia, i convocati di Abate: si fermano anche Candellone e Gabrielloni

Vigilia di gara per la Juve Stabia, che domani farà visita alla Carrarse in occasione della gara valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento allo stadio 'Dei Marmi' di Carrara, con fischio di inizio del match fissato alle ore 15:00.

Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta ieri, mister Ignazio Abate si è così espresso circa la rosa: "Sicuramente saranno assenti Candellone e Gabrielloni, il primo puntiamo a recuperarlo per il derby con l’Avellino, mentre per il secondo faremo di tutto per riaverlo presto con noi. Sono due assenze importanti, ma non devono essere alibi, chi sarà chiamato in causa farà certamente una grande partita, ne sono sicuro. Quanto alle scelte dovremo valutare chi ha recuperato perché ci sono ancora alcuni acciaccati, come Pierobon e Varnier. Aspettiamo l’allenamento di domani per capire chi sarà effettivamente a disposizione e scegliere le soluzioni migliori".

I due sono arruolati, mentre è out Mannini per gli impegni con la nazionale italiana U20 per il mondiale in Cile. Circa gli indisponibili, oltre ai già noti Battistella e Morachioli, si aggiungono appunto Candellone e Gabrielloni, entrambi alle prese con un trauma contusivo (il primo al ginocchio destro, il secondo al collo del piede destro), mentre Ciammaglichella è affetto da tendinopatia al tendine rotuleo del ginocchio sinistro.

Di seguito, l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Boer, Confente, Signorini;

DIFENSORI: Baldi, Bellich, Carissoni, Giorgini, Reale, Ruggero, Stabile, Varnier;

CENTROCAMPISTI: Cacciamani, Correia, Duca, Leone, Maistro, Mosti, Pierobon, Zuccon;

ATTACCANTI: Burnete, De Pieri, Piscopo.