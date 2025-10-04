Dimarco esplode il sinistro: l'Inter va sul 3-0 con la Cremonese ad inizio ripresa
Segui qui la diretta di Inter-Cremonese
L'Inter ricomincia dove aveva lasciato: sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva a Federico Dimarco che lascia partire un sinistro micidiale che fulmina Silvestri. Inter sul 3-0 al 54'.
