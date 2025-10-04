Venezia-Frosinone, le formazioni ufficiali: mister Alvini conferma Raimondo titolare

Si alza il sipario sulla 7ª giornata del campionato di Serie B, che prenderà il via questo pomeriggio e si concluderà poi domani: turno che arriva dopo l'infrasettimanale, e che anticipa la seconda sosta per le Nazionali.

Quattro le gare che alle ore 15:00 saranno in campo, e tra questa quella dello stadio 'Penzo', dove si sfideranno Venezia e Frosinone, che arriva al match imbattuto (4 vittorie e 2 pareggi all'attivo), con la miglior differenza reti (+9) e il miglior attacco (13 reti segnate). Proprio tra i ciociari, confermato Raimondo titolare, dopo la doppietta dello scorso turno.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Korac, Sverko, Compagnon; doumbia, busio, Kike Perez; Bjarkason, Yeboah, Adorante. All.: Stroppa

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono A., Calvani, Monterisi, Bracaglia; Koutsoupias, Caló, Kone; Ghedjemis, Raimondo, Masciangelo. All.: Alvini.

Per completezza di informazione, riportiamo anche il programma completo del turno:

SERIE B, 7ª GIORNATA

Sabato 4 ottobre

Ore 15:00 - Avellino-Mantova

Ore 15:00 - Bari-Padova

Ore 15:00 - Monza-Catanzaro

Ore 15:00 - Venezia-Frosinone

Sabato 4 ottobre

Ore 17:15 - Spezia-Palermo

Sabato 4 ottobre

Ore 19:30 - Cesena-Reggiana

Domenica 5 ottobre

Ore 15:00 - Carrarese-Juve Stabia

Ore 15:00 - Sudtirol-Empoli

Domenica 5 ottobre

Ore 17:15 - Sampdoria-Pescara

Domenica 5 ottobre

Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena

CLASSIFICA

Frosinone 14

Modena 14

Palermo 12

Avellino 11

Cesena 11

Juve Stabia 10

Sudtirol 9

Venezia 9

Monza 8

Padova 8

Carrarese 7

Catanzaro 6

Reggiana 6

Virtus Entella 6

Empoli 6

Pescara 5

Bari 3

Spezia 3

Mantova 3

Sampdoria 2