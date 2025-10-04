Venezia-Frosinone, le formazioni ufficiali: mister Alvini conferma Raimondo titolare
Si alza il sipario sulla 7ª giornata del campionato di Serie B, che prenderà il via questo pomeriggio e si concluderà poi domani: turno che arriva dopo l'infrasettimanale, e che anticipa la seconda sosta per le Nazionali.
Quattro le gare che alle ore 15:00 saranno in campo, e tra questa quella dello stadio 'Penzo', dove si sfideranno Venezia e Frosinone, che arriva al match imbattuto (4 vittorie e 2 pareggi all'attivo), con la miglior differenza reti (+9) e il miglior attacco (13 reti segnate). Proprio tra i ciociari, confermato Raimondo titolare, dopo la doppietta dello scorso turno.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Korac, Sverko, Compagnon; doumbia, busio, Kike Perez; Bjarkason, Yeboah, Adorante. All.: Stroppa
FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono A., Calvani, Monterisi, Bracaglia; Koutsoupias, Caló, Kone; Ghedjemis, Raimondo, Masciangelo. All.: Alvini.
Per completezza di informazione, riportiamo anche il programma completo del turno:
SERIE B, 7ª GIORNATA
Sabato 4 ottobre
Ore 15:00 - Avellino-Mantova
Ore 15:00 - Bari-Padova
Ore 15:00 - Monza-Catanzaro
Ore 15:00 - Venezia-Frosinone
Sabato 4 ottobre
Ore 17:15 - Spezia-Palermo
Sabato 4 ottobre
Ore 19:30 - Cesena-Reggiana
Domenica 5 ottobre
Ore 15:00 - Carrarese-Juve Stabia
Ore 15:00 - Sudtirol-Empoli
Domenica 5 ottobre
Ore 17:15 - Sampdoria-Pescara
Domenica 5 ottobre
Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena
CLASSIFICA
Frosinone 14
Modena 14
Palermo 12
Avellino 11
Cesena 11
Juve Stabia 10
Sudtirol 9
Venezia 9
Monza 8
Padova 8
Carrarese 7
Catanzaro 6
Reggiana 6
Virtus Entella 6
Empoli 6
Pescara 5
Bari 3
Spezia 3
Mantova 3
Sampdoria 2