Bari-Pescara, i convocati di Vivarini: rientra Maggiore. out Bellomo, Darboe e Pereiro
Il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini ha convocato 24 giocatori per la sfida contro il Pescara di domani. Il tecnico biancorosso potrà contare sul rientro di Maggiore; non disponibili Bellomo, Darboe e Pereiro. Questo l'elenco completo:
Portieri: Pissardo, Marfella, Cerofolini
Difensori: Burgio, Meroni, Kassama, Vicari, Dickmann, Pucino, Mane, Nikolaou, Dorval
Centrocampisti: Castrovilli, Pagano, Maggiore, Braunoder, Verreth, Colangiuli
Attaccanti: Gytkjaer, Moncini, Antonucci, Rao, Partipilo, Cerri
