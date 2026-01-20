Bari, primi rinforzi per Longo: oltre a Cuni si parla del possibile ritorno di Benedetti

Non c’è solo la pista che porta al centravanti Marvin Cuni, di proprietà del Rubin Kazan ma in prestito alla Sampdoria. Il Bari, infatti, sarebbe pronto a pescare ancora in casa blucerchiata per rinforzare la rosa a disposizione di Moreno Longo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club pugliese starebbe lavorando al ritorno in biancorosso del centrocampista Leonardo Benedetti, classe 2000 e in scadenza di contratto con la Sampdoria. Per Benedetti si tratterebbe di un ritorno a Bari, piazza nella quale ha già militato nella stagione 2022/23, collezionando 37 presenze e realizzando quattro reti.

Il mercato biancorosso, però, non si fermerebbe qui. Oltre a un attaccante centrale, la dirigenza è chiamata a intervenire anche per una mezzala di inserimento e per una seconda punta, salvo indicazioni differenti che potrebbero emergere dal vertice in programma in serata tra Longo, il presidente Luigi De Laurentiis e il direttore sportivo Valerio Di Cesare.