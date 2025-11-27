Bari, c'è il ritorno di Vivarini in panchina: ha firmato fino al termine della stagione
Il Bari ha annunciato nella giornata di oggi il ritorno di Vincenzo Vivarini sulla panchina della formazione biancorossa. L'ex tecnico del Pescara, da cui è stato esonerato poche settimane fa, prenderà dunque il posto di Fabio Caserta a partire dalla sfida contro l'Empoli - sua ex squadra - in programma sabato pomeriggio. Questo il comunicato:
"SSC Bari rende noto l’accordo tra la Società biancorossa e il tecnico Vincenzo Vivarini che assumerà l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino a giugno '26. Sarà affiancato da Andrea Milani nel ruolo di vice e da Antonio Del Fosco in qualità di preparatore atletico.
Classe '66, nativo di Ari (CH), Vivarini ha già guidato i biancorossi in Lega Pro nella stagione '19-'20, subentrando dopo la 5a giornata di campionato. Nella sua prima avventura in Puglia, condizionata dallo stop ai campionati causa COVID, mister Vivarini ha collezionato 15 vittorie, 12 pareggi e una sola sconfitta, nella finale playoff per la B il 22 luglio '20, a Reggio Emilia, contro la Reggio Audace.
Oltre alla promozione in Lega Pro con il Chieti e una in B con il Teramo (successivamente annullata da sentenza della giustizia sportiva), vanta importanti esperienze in cadetteria con Latina, Empoli, Ascoli, Virtus Entella e Frosinone, ma soprattutto con il Catanzaro, prima portato trionfalmente in B nella stagione '22-'23, con annesso record di punti in Lega Pro, quindi condotto fino alla semifinale playoff per la A nella stagione successiva.
A mister Vivarini un caloroso bentornato nella famiglia Bari".
