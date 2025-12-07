Bari, Sibilli: "Tutto succede per un motivo. Tornerò con una fame mai vista"

"Eccomi qui. Oggi sentivo il bisogno di condividere qualcosa con voi. Ho dedicato tutta la mia vita a questo sport e non avrei mai pensato di trovarmi in una situazione così. Ma a volte proprio dagli imprevisti arrivano le lezioni più importanti. Qui non si parla solo di carriera: si parla di vita". L'attaccante Giuseppe Sibilli è tornato a parlare dopo la squalifica di otto mesi e 20mila euro di multa a causa del coinvolgimento in un caso di calcioscommesse legate alle stagioni 2022-2023 e 2024-2025.

"Credo davvero che tutto questo sia successo per un motivo. E invece di abbattermi, ho scelto di trasformarlo in forza. Sto imparando, sto crescendo e sì… sono persino grato che sia successo, perché mi sta permettendo di proteggere tutto ciò che ho costruito con sacrifici, sudore e passione. - prosegue Sibilli - Parlate di più con le persone che avete vicino. Apritevi. Vi farà bene. Io l’ho fatto, e oggi mi sento rinato. Non mi interessa chi giudica, chi parla senza sapere o chi pensa di essere migliore. A me interessa una sola cosa: tornare. Mi manca il campo, mi mancano i compagni, la società, i tifosi. So di aver deluso qualcuno, ma tornerò con una fame mai vista, con una mentalità nuova e con l’obiettivo chiaro in testa: rialzarmi più forte di prima.

Tutto accade per un motivo, e il mio motivo è semplice: iniziare una nuova vita. Una vita migliore. Una vita più vera. Una vita più felice.

Vi voglio bene Peppe".