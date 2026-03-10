TMW Fiorentina, in attesa del debutto in prima squadra Kospo verrà convocato dalla Bosnia U21

A meno di due settimane dalla terza ed ultima pausa per gli impegni delle Nazionali, stanno iniziando a trapelare i primi rumors e le prime indiscrezioni su chi saranno i calciatori dei vari club di Serie A che verranno convocati. Tra questi ci sarà il giovane difensore della Fiorentina, Eman Kospo, che secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttomercatoWeb figurerà nella lista della Nazionale Under 21 della Bosnia che nelle prossime ore verrà diramata dal Commissario Tecnico Slobodan Starčević, impegnata contro Slovenia e Israele per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria.

Una piccola consolazione per il classe 2007, il quale ha trascorso l'ultimo mese ai box per una botta alla caviglia subita in una gara tra la Fiorentina Primavera ed il Napoli che gli è costata anche la chiamata con i più grandi (che potrebbero trovare l'Italia nell' eventuale finale dei playoff).

Arrivato la scorsa estate dopo un percorso con le giovanili del Barcellona che lo ha portato a trionfare la Youth League, Eman Kospo finora non ha ancra fatto il suo esordio con la prima squadra dei viola, ma è sceso in campo per tredici volte - dodici in campionato e una in Youth League - con la Primavera dei toscani.