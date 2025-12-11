La Salernitana guarda in casa Bari per la difesa: gli obiettivi sono Vicari e Pucino

La Salernitana guarda in Serie B per rinforzare il propri reparto arretrato, apparso piuttosto fragile in questa prima parte di stagione visti i 21 gol subiti in 17 gare e inseguire l’obiettivo promozione. Come riferito da Il Mattino il direttore sportivo del club Daniele Faggiano non avrebbe messo nel mirino solo Cristian Cauz, classe ‘96 in uscita dal Modena dove ha collezionato appena due presenze e seguito anche dal Pescara.

Gli altri nomi sul taccuino dell’uomo mercato granata sono entrambi in forza al Bari: si tratta di Francesco Vicari, classe ‘94, e Raffale Pucino, classe ‘91 che potrebbero lasciare la piazza pugliese a gennaio viste le prestazioni non troppo convincenti in questa prima parte di stagione. Il primo ha un contratto fino al 2027 con i biancorossi, mentre il secondo ha un accordo in scadenza a fine stagione.

Per Pucino, che può agire sia da centrale sia da terzino destro, si tratterebbe di un ritorno a Salerno visto che ha già vestito la maglia dei campani dal 2017 al 2019 in Serie B collezionato 53 presenze e quattro reti.