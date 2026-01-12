Frosinone, Biraschi e Masciangelo in uscita: ma al momento nessuna offerta concreta

La priorità di questo mercato in casa Frosinone, fresco ‘campione d’inverno’ della Serie B, è alle uscite di quei giocatori che non rientrano più nei piani del tecnico Massimiliano Alvini e le cui partenze alleggerirebbero un organico profondo e con concorrenza serrata in ogni reparto. I due maggiori indiziati per salutare la piazza ciociara sono i difensori Davide Biraschi, centrale classe '94, ed Edoardo Masciangelo, laterale mancino classe '96, che sono scivolati nelle gerarchie tanto da essere finiti ancora una volta in tribuna in occasione della partita vinta contro il Catanzaro nell’ultimo turno.

Come riferisce Tuttofrosinone.com la società sta cercando una soluzione per entrambi in modo da alleggerire il monte ingaggi e magari procedere all’acquisto di un rinforzo per tentare fino all’ultimo di conquistare la promozione in Serie A, ma senza fretta e cercando di non minare l’armonia del gruppo.

Al momento per i due esperti calciatori però il mercato non decolla con nessuna offerta concreta sul tavolo della dirigenza e diversi sondaggi e interessamenti esplorativi che però non hanno portato a passi avanti nelle trattative. Per entrambi nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento del Pescara che però al momento non ha fatto passi avanti anche perché impegnato anch’esso a sfoltire una rosa numerosa prima di poter avviare il mercato in entrata.