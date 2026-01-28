Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Spezia, arriva Giovanni Bonfanti in difesa. Era al Pisa nella prima metà di stagione

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:07Serie B
Dopo averlo cercato la scorsa estate lo Spezia è riuscito a portare in Liguria in questa finestra di mercato il difensore centrale Giovanni Bonfanti che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Pisa in Serie A. Questo il comunicato ufficiale:

"Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall'Atalanta Bergamasca Calcio, le prestazioni sportive del difensore Giovanni Bonfanti.

Classe 2003, cresciuto nelle giovanili di Atalanta e Sampdoria, fa il suo esordio nel calcio dei professionisti a Pontedera, in Serie C, totalizzando 21 presenze nella stagione 2022/2023. Trasferitosi nell'estate 2023 all'Atalanta Under 23, il ragazzo si rende protagonista di un'ottima stagione, che lo vede scendere in campo in 23 occasioni. L'ottimo rendimento gli permette di attirare le attenzioni della Prima Squadra, alla corte di mister Gasperini, che lo fa esordire in Serie A nella sfida casalinga contro il Napoli e in Europa League (competizione poi vinta dalla Dea) nella sfida esterna contro il Raków Częstochowa, gara che lo vedrà peraltro tra i marcatori di giornata.

Passato in prestito al Pisa nella stagione seguente, in Serie B colleziona 22 presenze e contribuisce in maniera attiva alla conquista dei nerazzurri della massima serie. Nella stagione attuale, nuovamente tra le fila pisane, ha collezionato 9 presenze in Serie A. Tra le fila della Nazionale azzurra fin dai primi anni, il difensore vanta anche 4 presenze in Under 20 e 4 presenze in Under 21.

Difensore duttile, dotato di fisicità e tecnica, Bonfanti è pronto a dare il proprio contribuito alla causa aquilotta, con indosso la maglia numero 94".

