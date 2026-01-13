TMW Spezia, niente Pedro Mendes. Il giocatore non è convinto. Il club vira su Skjellerup

Sembrava tutto fatto per l'arrivo, tanto atteso, di Pedro Mendes dal Modena, ma alla fine il giocatore non vestirà la maglia dello Spezia. Il portoghese classe '99 infatti, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, non sarebbe convinto della destinazione e avrebbe dunque declinato l'offerta con il club emiliano che ora si trova davanti a un bivio: trovare un altro club che punti sul giocatore o trattenerlo in rosa nonostante l'arrivo di De Luca.

Lo Spezia invece dovrà virare su altri obiettivi e così torna di moda il nome di quel Laurs Skjellerup, oggetto del mistero in casa Sassuolo dove in questa stagione non è ancora sceso in campo. Il centravanti danese era arrivato a gennaio dello scorso anno dal Goteborg, dove aveva segnato 4 gol in 21 presenze, scendendo in campo appena in cinque occasioni a causa di uno stiramento alla coscia che lo tenne fuori per diversi mesi. Sullo sfondo poi resta sempre il nome di quel M'Bala Nzola che ha chiuso ormai l'esperienza al Pisa e potrebbe tornare in riva al golfo, via Fiorentina, in prestito con la società viola che dovrebbe accollarsi buona parte dello stipendio. Ma essendo un'operazione complicata i tempi saranno più lungi con il tecnico Donadoni che però attende un rinforzo offensivi il prima possibile.

Sempre in casa Pisa piace anche il difensore centrale Giovanni Bonfanti, classe 2003 che ha giocato solo nove partite in stagione. Il giocatore, di proprietà dell'Atalanta, però preferirebbe restare in Serie A.