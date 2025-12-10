Abiuso: "A Genova si è vista l'anima della Carrarese. Ma non mi sono goduto la doppietta"

“La partita di Genova lascia certamente l’amaro in bocca poiché ci tenevamo a non uscire dal Ferraris a mani vuote, ma nonostante la sconfitta credo ci siano delle note positive da cogliere assolutamente”. Il centravanti della Carrarese Fabio Abiuso parla così ai canali ufficiali del club tornando sulla gara contro la Sampdoria dove i suoi due gol – da ex – non sono bastati per tornare a casa con dei punti: “Penso alla capacità di questo gruppo di non demordere, continuando a lottare nonostante gli episodi non girassero mai a nostro favore. - prosegue ancora l’attaccante - A Genova credo si sia vista la vera anima di questa squadra, adesso toccherà a noi dare continuità a questo atteggiamento, consapevoli che così facendo, i risultati saranno solo una conseguenza”.

“Dal punto di vista personale è ovvio che sia felice della doppietta realizzata, perché comunque credo che per un attaccante sia sempre importante mantenere vivo il feeling con la porta, - prosegue ancora il classe 2003 - ma allo stesso tempo non sono riuscito a godermi davvero questa doppietta, poiché credo che il risultato della squadra venga prima di ogni cosa e finché non torneremo al successo non potrò sentirmi realmente appagato”.

Infine uno sguardo alla prossima giornata con uno scontro diretto per la salvezza: “Comunque, alla fine di questa settimana affronteremo la Virtus Entella, e sarà senza dubbio una sfida difficile, come del resto lo saranno tutte in questo campionato. Ad ogni modo mi auguro che il fattore casa possa rivelarsi decisivo, tutto il gruppo vorrebbe tornare alla vittoria davanti ai nostri tifosi, e stiamo lavorando con grande concentrazione e determinazione proprio per metterci nelle migliori condizioni possibile affinché questo possa accadere”.