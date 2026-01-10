Carrarese-Bari 1-0, le pagelle: Abiuso decisivo, Maggiore e Castrovilli non incidono

Risultato finale: CARRARESE-BARI 1-0



CARRARESE

Bleve 6.5 - Salva lo 0-1 su Gytkjær e poi è attento nelle occasioni successive, senza essere chiamato a miracoli particolari.

Oliana 6.5 - Entra anche lui nell’azione del gol e per il resto gioca una partita di grande affidabilità.

Calabrese 6.5 - Sempre attento, soffre poco come tutta la difesa. Arricchisce la sua partita con un bell’assist per il vantaggio di Abiuso.

Illanes 6 - Partita ordinata la sua, poco sollecitato.

Bouah 6 - Spesso impreciso, ma non lascia mai nulla in campo, si spende tantissimo.

Zuelli 6.5 - Generosissimo, corre su ogni pallone e si spende moltissimo. Dall’84 Melegoni sv.

Schiavi 6.5 - Leader del centrocampo, indiscusso, pulisce tanti palloni e va a contrasto con tutti.

Hasa 6.5 - Primo tempo a fari spenti, ma nella ripresa si accende e tocca moltissimi palloni mettendo in mostra la sua tecnica. Dall’88 Parlanti sv.

Belloni 6.5 - Tanta corsa e da quella parte Manè non è mai pericoloso in attacco, partita attenta e diligente. Dal 66’ Cicconi 6 - Entra ordinato e fa respirare i suoi.

Abiuso 7 - Segna un gol pesantissimo e sfiora la doppietta almeno in altre tre occasioni. Nel secondo tempo sale in cattedra ed è immarcabile. Dall’84’ Torregrossa sv.

Finotto 6 - Dialoga bene con Abiuso, ma è spesso impreciso e non tenta mai la conclusione cercando sempre un compagno messo meglio di lui. Dal 66’ Sekulov 6 - Sfiora il raddoppio in un paio di occasioni. In generale il suo ingresso è positivo.

Antonio Calabro 7 - La sua Carrarese gioca un primo tempo noioso, come gli avversari d’altronde. Ma nella ripresa domina e rischia di chiuderla con anche più reti di scarto.

BARI

Cerofolini 6.5 - Nonostante la sconfitta gioca una partita ottima e tiene a galla i suoi nel secondo tempo quando fioccavano le occasioni per i padroni di casa.

Cistana 6 - Il suo esordio con la maglia del Bari è tutto sommato positivo. Sempre attento, si prende anche qualche licenza in conduzione.

Pucino 5.5 - Può poco sul gol, per il resto cerca di essere il leader difensivo ma con poche gioie. Dal 74’ Colangiuli 6 - Sfiora l'eurogol, in generale entra con il piglio giusto.

Meroni 5.5 - Attento, ma poco incisivo, soffre tanto nella ripresa.

Manè 5 - Sbaglia tantissimo in attacco e soffre le incursioni in difesa, non è il suo pomeriggio. Dall'84' Cerri sv.

Verreth 5.5 - Prova con qualche incursione offensiva, ma è davvero impreciso.

Braunoder 5.5 - Tanta prevedibilità e poca inventiva nel palleggio.

Dickmann 6 - Tanta corsa e voglia, ma non basta per evitare la sconfitta ai suoi.

Maggiore 5.5 - Tanta corsa e contrasti, ma poche idee lì davanti. Non convince in questo ruolo. Dal 63’ Pagano 5.5 - Ci prova con tanti inserimenti, ma non crea pericoli concreti.

Castrovilli 5.5 - Non riesce ad essere la luce che serve all’attacco del Bari. Trova un solo pallone pericoloso in tutto il primo tempo mettendo il porta Dickmann. Dal 46’ Bellomo 5.5 - Non si accende e non incide.

Gytkjær 5 - Ha una grande palla gol poco prima del vantaggio della Carrarese ma la fallisce. Poco incisivo e servito male, non incide. Dal 63’ Moncini 5 - Tocca pochissimi palloni, ma gliene arrivano anche col contagocce.

Vincenzo Vivarini 5 - Il suo Bari non ha inventiva e gioca a ritmi bassissimi. Quando gli avversari alzano il livello, i suoi non sono in grado di fare altrettanto e vanno sotto.