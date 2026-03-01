Pescara-Palermo 2-1, le pagelle: Insigne da impazzire, Meazzi super. Si salva Pohjanpalo
Risultato finale: PESCARA-PALERMO 2-1
PESCARA
Saio 6 - Compie due grandi interventi nel primo tempo che tengono a galla i suoi. Nella ripresa non può nulla sul gol di Pohjanpalo.
Faraoni 6 - Corsa e intensità nella sua partita, contiene bene Augello e lo mette in grande difficoltà. Dall’84’ Altare sv.
Capellini 5.5 - Perde Pohjanpalo sul gol, ma per il resto la sua partita è di grande sostanza.
Bettella 6 - Si mette sulle spalle la squadra nel finale con grande leadership.
Cagnano 6 - Solida anche la sua prova, nella ripresa cancella Palumbo.
Brugman 6 - Regista e cuore pulsante del centrocampo, anche oggi mette in campo la sua esperienza.
Acampora 6 - Corre e lotta su ogni pallone, non risparmiandosi mai, ci mette tanto cuore. Dal 63’ Berardi 6 - Entra benissimo e mette tanta gamba
Valzania 6.5 - Inserimenti e geometrie nella sua gara, uno dei migliori in assoluto.
Insigne 7 - Disegna calcio per tutta la sua partita, quando si accende lui il Pescara gira. Impreziosisce il tutto con un gol che mancava da quasi quattordici anni con la maglia del Delfino. Dal 68’ Meazzi 6.5 - Entra, dà brio alla partita e corona l’ottima prestazione con un gran gol che fa vincere il Pescara.
Di Nardo 6.5 - Svaria per tutto il fronte offensivo, a volte impreciso ma la sua è una prestazione di cuore.
Russo 6 - Si divora una rete sull'1-1, ma la sua gara è di grande cuore e corsa, come tutti i suoi compagni.
Giorgio Gorgone 6.5 - Il suo Pescara gioca un buon primo tempo alla pari e nella ripresa sovrasta totalmente l'avversario e domina una delle favorite per la promozione.
PALERMO
Joronen 5 - Sbaglia il rinvio sul gol di Insigne e non è preciso sulla rete del 2-1. Non il suo pomeriggio.
Peda 5.5 - Soffre i movimenti di Di Nardo che svaria per tutto il fronte, nel finale prende un giallo che gli fa saltare il secondo tempo. Dal 46’ Bereszyński 5.5 - Soffre e si perde Meazzi sulla rete del vantaggio pescarese.
Magnani 6 - Sempre attento e roccioso, il migliore della difesa in questo pomeriggio. Dall’80 Veroli sv.
Ceccaroni 5.5 - Soffre come tutta la squadra la veemenza avversaria nel secondo tempo.
Pierozzi 5.5 - Si fa vedere specialmente nel primo tempo, ma non incide.
Segre 6 - Serve un ottimo assist per il vantaggio momentaneo, ma soffre con tutta la squadra nel secondo tempo la foga dell’avversario. Dal 74’ Gomes sv.
Ranocchia 5.5 - Manca di mordente la sua prestazione di oggi, non riesce a salire in cattedra con la sua tecnica. Dal 62’ Blin 5.5 - Sovrastato dal centrocampo pescarese, soffre tantissimo e non incide.
Augello 5.5 - Corre e svaria, ma soffre la copertura e la gamba di Faraoni.
Palumbo 6 - Mette qualità sulla trequarti, anche lui si spegne nel secondo tempo.
Johnsen 5.5 - Dà il via al gol del momentaneo 0-1 dialogando bene con Segre, per il resto non riesce ad essere particolarmente incisivo. Dal 62’ Le Douaron 5.5 - Evanescente nella mezz’ora in cui è in campo.
Pohjanpalo 6.5 - Segna ancora, e lo fa con un gol da rapinatore d’area di rigore, purtroppo per i suoi non basta a portare punti.
Filippo Inzaghi 5 - Il Palermo gioca male, ha il merito e la fortuna di sbloccarla, ma poi vanifica tutto soffrendo per tutta la ripresa e buttando al vento l'aggancio al terzo posto.