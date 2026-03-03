Reggiana-Südtirol 0-4, le pagelle: Casiraghi fenomenale, Molina imprenibile. Portanova disastroso
Risultato finale: REGGIANA-SÜDTIROL 0-4
REGGIANA
Micai 5.5 - Incolpevole sui gol, salva i suoi in un altro paio di occasioni.
Bonetti 4.5 - Soffre tremendamente l’accoppiata Merkaj-Molina, che puntualmente lo saltano.
Papetti 5.5 - Prova a rammendare dove Bonetti non arriva, ma anche per lui non è una serata felice.
Rozzio 5 - La sua partita dura solo un tempo, nel quale cerca di aiutare come può, ma soffre la fisicità dell’attacco del Südtirol. Dal 46’ Sampirisi 5.5 - Entra con personalità, ma prende un giallo ingenuo e poi viene graziato dall’arbitro, rischiando il secondo.
Portanova 4.5 - Sbaglia praticamente tutti i palloni. Prova a mettersi in proprio in qualche occasione, senza successo.
Rover 5 - Stecca la gara contro la sua ex squadra, mai davvero in partita, tocca pochi palloni.
Bertagnoli 5 - Partita di sofferenza la sua: gioca pochissimi palloni e non riesce ad imporsi. Dal 59’ Fumagalli 6 - Sufficienza meritata solamente per il gesto di fair play nell’occasione dell’infortunio di Cragno. L’attaccante ruba il pallone al portiere ma sceglie di mettere fuori anziché calciare a porta vuota.
Reinhart 5 - Gioca un primo tempo spettrale, dove sbaglia praticamente tutte le scelte, nella ripresa cresce, ma non basta. Dal 72’ Lambourde sv.
Libutti 5.5 - Schierato a sorpresa per l’infortunio di Tripaldelli, soffre per tutta la partita la velocità di Molina. Dal 72’ Mendicino sv.
Charlys 5.5 - Uno dei più positivi per i suoi. Sfiora il gol con un missile dai 35 metri, la più grande occasione per i suoi.
Novakovich 5 - Legnoso. Gli arrivano pochi palloni, e quelli che tocca li getta al vento.
Lorenzo Rubinacci 5 - La Reggiana oggi non è scesa in campo. Senza mordente e con uno spartito tattico prevedibile, i granata si consegnano al Südtirol.
SÜDTIROL
Cragno 6 - Inoperoso per tutto il primo tempo, nella ripresa si rende protagonista di una buona uscita e poi si infortuna. Dal 68’ Adamonis 6 - Inoperoso fino al 95’ quando si getta bene su una bella conclusione di Lambourde.
El Kaouakibi 6 - Affidabile. Annulla dal campo Novakovich e compagni.
Kofler 6.5 - Segna un gol bellissimo di testa e in difesa è imperforabile.
F. Davi 6 - Impreciso con i piedi, sbaglia qualche scelta, ma la sua gara è comunque positiva.
Molina 7 - Decisivo. Mette cross a profusione ed è imprendibile sulla destra. Suo l’assist per il 2-0 di Pecorino.
Tait 6.5 - Gioca un primo tempo ottimo, facendosi trovare sia in fase offensiva che in difesa. Nella ripresa lavora benissimo tutti i palloni che passano dai suoi piedi. Dal 73’ Tronchin sv.
Frigerio 6 - Partita buona la sua, grande dinamismo. Pulisce tanti palloni in mezzo al campo. Dall’80’ Crnigoj sv.
Casiraghi 7.5 - Due assist e un gol su punizione meraviglioso, la sua partita è da incorniciare stasera. Migliore in campo per distacco.
S. Davi 6 - Una partita di grande cuore la sua, corre avanti e indietro. Nella ripresa sfiora il gol del 2-0. Dall’80’ Zedadka sv.
Tonin 5.5 - Nell’ottimo primo tempo dei suoi è quello che brilla di meno, non riesce a dialogare a dovere con Merkaj. Dal 46’ Pecorino 6.5 - Entra bene, colpisce prima un palo e poi incorna il raddoppio sul cross al bacio di Molina
Merkaj 6.5 - Gioca una partita di grande personalità, impreziosita da un bel gol per il 4-0 finale.
Fabrizio Castori 7 - Il Südtirol stasera domina ed è incontenibile. Vittoria pesantissima che proietta clamorosamente i suoi ragazzi nella zona playoff.