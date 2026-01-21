Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Carrarese, Calabro alla vigilia del derby: "Empoli veloce e tecnico, serve grande concentrazione"

© foto di FEDERICO SERRA
Luca Bargellini
Oggi alle 15:22Serie B
Luca Bargellini

A due giorni dal derby di campionato contro l'Empoli in programma al 'Dei Marmi' di Carrara, Antonio Calabro, tecnico della Carrarese ha presentato i temi del match nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia:

“La vittoria di sabato ci ha dato una grande iniezione di fiducia, ma appartiene già al passato e come dico sempre, ora è già arrivato il momento di guardare avanti e concentrarci sulla prossima sfida, che sarà altrettanto importante. Comunque, ciò non toglie quanto di buono si è visto al Partenio, dove siamo stati bravi a limitare al massimo il loro potenziale offensivo, dimostrando una crescita dal punto di vista difensivo e una grande caparbietà, oltreché voglia di portare a casa i tre punti, nonostante lo svantaggio iniziale".

Sul prossimo avversario, l’Empoli: “Aldilà dei numeri simili sino ad ora, credo che Empoli e Carrarese siano squadre diverse, anche dal punto di vista delle caratteristiche di gioco. Ad ogni modo, affronteremo una squadra che negli ultimi anni ha spesso alternato partecipazioni tra Serie A e Serie B, abituata a vivere le parti alte di questa categoria, e credo che anche questo sia un aspetto non banale. Inoltre, parliamo di una compagine che di anno in anno si rinnova con innesti importanti, e che, seppur giovani, hanno un grande potenziale anche in ottica futura. Comunque, come ho già detto anche ai miei ragazzi, quando si affrontano squadre simili è importante mantenere sempre grande equilibrio nell’assetto tattico, anche perché ci troveremo di fronte una squadra che, oltre ad avere una difesa solida, ha nelle ripartenze uno dei suoi maggiori punti di forza, conseguentemente al fatto che nel loro pacchetto offensivo sia abbondante la presenza di giocatori molto veloci e tecnici. Dunque, grande concentrazione nella gestione delle fasi di gara e una particolare attenzione soprattutto alle palle perse in mezzo al campo, perchè, come ho detto anche alla squadra, per disputare grandi gare contro squadre di questo calibro è importante che gli errori si riducano al minimo".

Sul calciomercato: “Siamo nel pieno di questa sessione di calciomercato e sono consapevole di quanto sia facile distrarsi ascoltando e leggendo tutto quello che si dice sulla squadra. La verità è che, nonostante senta tante voci, non sono al corrente di nulla e come ho già detto in precedenza, il mercato non è materia di mia competenza. Ad oggi il mio unico obiettivo è quello di mantenere la concentrazione alta sul rettangolo verde, del resto ci aspettano tanti impegni per noi fondamentali".

Sugli indisponibili: “Bleve e Imperiale torneranno a disposizione per la sfida di venerdì sera, e nonostante i giocatori chiamati in causa al loro posto abbiano sempre risposto presente, siamo certamente felice di riavere in gruppo questi due ragazzi. Per quanto riguarda Bouah, possiamo tirare un sospiro di sollievo, infatti, sebbene inizialmente ci sia stata un po’ di paura, l’infortunio dovrebbe essere meno grave del previsto e, nonostante l’operazione, abbiamo ricevuto rassicurazioni circa la durata del suo stop, che non dovrebbe prolungarsi oltre i venti giorni. Il resto della squadra sta bene, si sono allenati tutti regolarmente, anche se mancano ancora 48 ore alla partita.”

