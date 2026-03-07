Carrarese-Palermo, i convocati di Calabro: la lista nel dettaglio

Il tecnico della Carrarese Antonio Calabro ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Palermo. Ecco la lista nel dettaglio:

Portieri: Bleve, Fiorillo, Garofani

Difensori: Calabrese, Illanes, Imperiale, Oliana, Ruggeri

Centrocampisti: Belloni, Bouah, Hasa, Lordkipanidze, Melegoni, Parlanti, Rouhi, Troise, Zanon, Zuelli

Attaccanti: Distefano, Finotto, Rubino, Sekulov, Torregrossa

Ieri il tecnico ha presentato così la sfida:

Con l’infortunio di Schiavi si può pensare a più spazio per Lordkipanidze?

"Non lo abbiamo visto molto perché ci sono state esigenze diverse. Melegoni e Parlanti sono con noi dall’inizio e in questo momento mi danno più certezze. Arrivare a gennaio e inserirsi subito non è semplice. Quando sarà il momento giusto, Lordkipanidze ci darà sicuramente una mano: è quello che dimostra in allenamento".