Carrarese, Calabro: "Prestazione eccezionale, Palermo messo in difficoltà dal primo minuto"

Antonio Calabro, tecnico della Carrarese, ha preso la parola in conferenza stampa allo Stadio dei Marmi al termine della partita persa per 1-0 contro il Palermo. Queste le sue considerazioni, riprese da StadioNews: "Abbiamo fatto una prestazione eccezionale e gagliarda, mettendo in difficoltà i nostri avversari dal primo minuto e questo mi inorgoglisce. Mi dispiace per i ragazzi perché non raccolgono nulla nonostante tutti questi sacrifici e queste prestazioni. Sul gol c'è stato forse l'unico errore a livello di costruzione nel primo tempo: quella palla andava giocata sulle punte, visto che tutti i riferimenti erano marcati. Dobbiamo migliorare sotto certi aspetti".

"I gol sbagliati davanti alla porta fanno parte del calcio - prosegue Calabro -. Non andrò mai da un mio giocatore a puntargli il dito per errori che comunque ci possono stare. Sui pali c'è stata tanta sfortuna. La classifica? Ora si è fatta meno rosea, ma eravamo predisposti mentalmente a pensare di salvarci all'ultimo secondo dell'ultima partita e per questo andremo dritti per la nostra strada".

Con questa sconfitta, la Carrarese resta al dodicesimo posto della classifica e si vede costretta a rimandare ulteriormente l'appuntamento con i tre punti. La formazione toscana si trova a quota 32, a +2 sulla zona Playout "aperta" in questo momento dal Mantova. Al prossimo turno, la truppa di Calabro sarà attesa da un'ostica trasferta in Campania contro la Juve Stabia, attualmente in piena corsa per un piazzamento nei Playoff.