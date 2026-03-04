Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Palermo-Mantova 2-1, Joronen salva i rosanero, Blin e Zuccon ingenui

© foto di Federico Serra
Oggi alle 22:03
Andrea Carlino

Risultato finale: Palermo-Mantova 2-1

PALERMO
Joronen 7 – Presenza sicura per un’ora, poi nel finale si esalta con due interventi tengono in piedi il risultato.

Peda 6 – Avvio con qualche sbavatura nella prima costruzione, poi marcature più solide su Mensah e letture difensive accettabili finché regge il ritmo. dall’84’ Magnani 6 – Copertura interna ordinata negli ultimi minuti, letture semplici e puntuali sui cross finali, senza interventi spettacolari ma con presenza efficace in area.

Bani 6,5 – Guida la linea con attenzione, comanda la profondità su Mensah e Caprini, concede poco nell’uno contro uno e protegge l’area nelle palle inattive.

Ceccaroni 6,5 – Coperture puntuali sulla corsia mancina, anticipo sistematico sulle seconde palle e buon contributo in uscita bassa, con poche imprecisioni in chiusura.

Pierozzi 6 – Spinta continua nel primo tempo, con strappi che aprono il campo e procurano falli, cala alla distanza e il giallo limita l’aggressività in pressione. dall’84’ Gyasi 5,5 – Impatto non del tutto convincente, gestione del pallone poco fluida e giallo che pesa, anche se partecipa alla fase di non possesso con buona disponibilità.

Segre 6,5 – Equilibrio costante tra schermature e inserimenti, recupera palloni chiave e sfiora il gol da fuori, restando il riferimento nella gestione delle transizioni.

Ranocchia 7 – Gol immediato che indirizza il match, linee di passaggio sempre pulite tra le linee e rifiniture che mettono in ritmo Palumbo e Pohjanpalo.
dal 46’ Blin 4,5 – Ingresso che complica la gara, gestione superficiale del possesso al limite, rigore concesso e rosso che rimettono in corsa il Mantova e tolgono sicurezza al gruppo.

Augello 6,5 – Corsia sinistra gestita con esperienza, cross continui verso l’area e partecipazione attiva al pressing alto, con qualche errore solo nella misura dei traversoni.

Le Douaron 6,5 – Attacco alla profondità costante, giocate di qualità nel primo tempo e una grande azione nella ripresa che crea superiorità e costringe la difesa al ripiegamento. dal 76’ Johnsen 6 – Attacco agli spazi laterali e conduzioni utili per far respirare la squadra, scelta talvolta lenta nell’ultimo passaggio ma contributo energetico apprezzabile.

Palumbo 7 – Mezzo spazio occupato con intelligenza, tempi di inserimento perfetti e assist pulito per il raddoppio, interpreta da regista offensivo tutte le ripartenze. dal 68’ Gomes 6 – Blocco centrale presidiato con ordine, semplice gestione del possesso e qualche chiusura preziosa quando il Mantova alza il baricentro alla ricerca del pari.

Pohjanpalo 7 – Prima punta sempre dentro l’area, capitalizza il raddoppio con freddezza e funge da perno per far salire la squadra, anche spalle alla porta nei duelli centrali.

Filippo Inzaghi 6 – Piano gara iniziale efficace con pressione alta e occupazione degli half-spaces, gestione meno lucida soprattutto dopo il rosso a Blin. Continua a vincere in casa, ma la promozione passa da un rendimento più importante lontano dalla Sicilia.

MANTOVA
Bardi 6,5 – Capitola due volte senza responsabilità diretta, tiene in partita i compagni con interventi reattivi su Segre e sulle mischie basse, gestione discreta del gioco coi piedi.

Castellini 5,5 – Ripresa in difficoltà sulla velocità di Le Douaron, chiusure buone in campo aperto ma alcune letture in ritardo costringono la linea a ripiegare in emergenza. dal 76’ Mancuso 6 – Ultimo quarto d’ora con movimenti intelligenti, svaria su tutto il fronte per creare linee di passaggio e contribuisce alla pressione conclusiva.

Cella 5,5 – Centralmente concede troppo spazio tra le linee, fatica a mantenere la marcatura su Pohjanpalo e soffre le combinazioni rapide in area, pur restando attento nel finale.

Dembele 5 – Braccetto di destra spesso in inferiorità numerica, timing non sempre preciso sui raddoppi e qualche uscita palla al piede che espone la squadra alle transizioni. dal 52’ Maggioni 6 – Braccetto più ordinato in fase difensiva, presidia meglio il lato destro e accorcia con tempi più corretti sulle seconde palle, riducendo gli spazi al Palermo.

Radaelli 6 – Fase difensiva con alternanza di buone diagonali e interventi fallosi, spinge quando può e salva un gol con chiusura importante, il giallo limita la pressione alta.

Trimboli 6 – Prova a dare ordine al palleggio dopo lo shock iniziale, si abbassa per ricevere e trovare l’uscita pulita, ma non sempre riesce a resistere alla pressione centrale.

Zuccon 4,5 – Centrocampo spezzato dai suoi interventi tardivi, fallo da secondo giallo che lascia i compagni in dieci e compromette una gara già in salita sul piano tattico.

Benaissa 5,5 – Esterno sinistro con difficoltà nel contenere le combinazioni tra Pierozzi e Le Douaron, qualche buona chiusura ma contributo offensivo limitato.

Bragantini 5,5 – Raramente trova posizione tra le linee, viene schermato bene dai mediani del Palermo e non riesce a dare continuità alle iniziative offensive della squadra. dal 46’ Paoletti 6 – Inserimento tra le linee più pulito, qualche ricezione interessante e discreta gestione del primo controllo, pur senza occasioni realmente nitide create.

Caprini 6 – Movimenti interessanti sul fronte sinistro, rete annullata che avrebbe potuto cambiare l’inerzia, aiuta in ripiegamento ma si spegne col passare dei minuti. dal 76’ Buso 6 – Attacca la profondità e occupa l’area con continuità, genera traffico nella zona centrale e offre appoggi rapidi negli ultimi metri, pur senza trovare la conclusione.

Mensah 5,5 – Attacco alla profondità generoso ma poco lucido, controlli spesso sporchi sotto pressione e limitata capacità di tenere palla per far salire i compagni. dal 52’ Marras 7 – Subentro che cambia il volto offensivo, rigore trasformato con freddezza e conclusioni pericolose nel finale che costringono Joronen a interventi complessi.

Francesco Modesto 6 – Squadra male in avvio e in inferiorità numerica, ma i cambi offensivi ribaltano l’inerzia e portano il Mantova a chiudere in pressione, sfiorando il pari nel recupero.

