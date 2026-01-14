Ufficiale
Carrarese, ceduto in prestito fino a giugno Eliman Cham alla Nuova Igea Virtus
Carrarese Calcio 1908 rende nota la cessione a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2026, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eliman Cham alla società Nuova Igea Virtus, club militante in Serie D.
Il club apuano coglie l’occasione per ringraziare Eliman per l’impegno profuso durante questi mesi trascorsi insieme.
