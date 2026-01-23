Carrarese-Empoli, i convocati di Calabro: prima per Lordkipanidze. Torna Imperiale

Attraverso i propri canali ufficiali la Carrarese ha reso nota la distinta con i nomi dei convocati del tecnico Antonio Calabro per la gara di questa sera al 'Dei Marmi' contro l'Empoli.

Rispetto al match di Avellino torna a disposizione Imperiale in difesa, mentre a centrocampo c'è la prima chiamata per Lordkipanidze. Out Bouah per infortunio.

Portieri: Bleve, Fiorillo, Mazzini

Difensori: Calabrese, Illanes, Imperiale, Oliana, Ruggeri

Centrocampisti: Belloni, Cicconi, Hasa, Lordkipanidze, Melegoni, Parlanti, Schiavi, Troiese, Zanon, Zuelli

Attaccanti: Abiuso, Distefano, Finotto, Rubino, Sekulov, Torregrossa

Sull'assenza di Devid Bouah è stato lo stesso tecnico dei toscani a fare il punto della situazione nella conferenza stampa della vigilia: “Per quanto riguarda Bouah, possiamo tirare un sospiro di sollievo, infatti, sebbene inizialmente ci sia stata un po’ di paura, l’infortunio dovrebbe essere meno grave del previsto e, nonostante l’operazione, abbiamo ricevuto rassicurazioni circa la durata del suo stop, che non dovrebbe prolungarsi oltre i venti giorni. Il resto della squadra sta bene, si sono allenati tutti regolarmente, anche se mancano ancora 48 ore alla partita".