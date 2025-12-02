Carrarese, Imperiale: "Grande voglia di rivalsa dopo il ko di Palermo. Con la Samp sarà dura"

Marco Imperiale, difensore e capitano della Carrarese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club toscano dopo il brutto ko di Palermo e in vista della gara contro la Sampdoria.

"Sicuramente è stata una sconfitta abbastanza pesante. Abbiamo avuto modo di parlare e analizzare quello che è stato fatto a Palermo. Analizzare una sconfitta del genere è dura, ma siamo consapevoli che di avere la voglia di rivalsa giusta e la voglia di riscatto. Dobbiamo lavorare come abbiamo sempre fatto.

Con la testa alla Sampdoria. Sarà una gara complicata, come ogni gara di Serie B. Genova è una piazza calda, con un tifo importante, ma dobbiamo avere la consapevolezza della nostra grande voglia di riscatto. Puntando tutto sulle nostre idee e sulla nostra identità.

La riapertura della Curva del 'Dei Marmi'? Non vediamo l'ora di giocare in casa e vederla piena. Perché i nostri tifosi sono la nostra arma in più".