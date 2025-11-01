Carrarese, Imperiale: "Partita decisa da un episodio dubbio, ora serve più cattiveria"

Il capitano della Carrarese, Marco Imperiale, ha analizzato in sala stampa la sconfitta subita contro il Frosinone, sottolineando l’impatto degli episodi e la necessità di ritrovare compattezza e determinazione: "È stata una partita sbloccata da un episodio abbastanza dubbio - ha spiegato il difensore -. Su tre rigori assegnati, due sono stati poi annullati. Il primo, quello decisivo, secondo me resta molto discutibile. I ritmi non erano altissimi, ma quando una gara si sblocca così è inevitabile subire il colpo anche a livello mentale”.

Imperiale invita però la squadra a non fermarsi sugli episodi: “Non dobbiamo rimuginare, ma andare avanti. C’era tutto il secondo tempo per reagire, e dobbiamo farlo ritrovando cattiveria e voglia di non prendere gol. Sappiamo bene cosa serve per ripartire”.

Sulle proprie condizioni fisiche, il capitano ha rassicurato: “Sto bene, siamo pronti per giocare anche tre partite in una settimana. Il Frosinone ha tanta qualità soprattutto sugli esterni, ci può stare soffrire contro giocatori di questo livello. L’importante è tenere botta e restare uniti”.

Infine, uno sguardo al futuro: “Il campionato è lungo e avremo bisogno di tutti. Serve compattezza e spirito di squadra per uscire da questo momento e tornare subito a fare punti”.