Carrarese, Calabro: "Felice per il ritorno dei nostri tifosi sugli spalti"

Al termine della partita vinta contro la Virtus Entella, il tecnico della Carrarese, Antonio Calabro, ha parlato in conferenza stampa, analizzando la prestazione della sua squadra.

“La cosa più importante oggi è stato il ritorno del pubblico in Curva,” ha esordito Calabro. “Fino a questo momento, in casa, c’era un’atmosfera quasi da amichevole. Oggi, invece, abbiamo visto con i nostri occhi quanto supporto ci ha dato la Curva. Nonostante qualche difficoltà, è normale in Serie B, una vittoria senza momenti di sofferenza è rara. I ragazzi hanno meritato i tre punti, che ci daranno serenità per affrontare la settimana con maggiore tranquillità.”



Il mister ha poi parlato dell’atteggiamento della squadra: “Nel secondo tempo abbiamo mostrato una Carrarese diversa. L’avversario è di valore, ma noi abbiamo avuto un approccio più deciso. La sostituzione di Rubino è stata una scelta tattica, volevo un giocatore più dinamico in quella posizione. In questo campionato, è fondamentale disputare partite di sostanza, non di pura bellezza. La parte tecnica viene solo dopo aver messo l'atteggiamento giusto in campo.”

“Abbiamo ancora un problema mentale, ci abbattiamo alla prima difficoltà, mentre poi ci facciamo travolgere dal grande entusiasmo alla prima cosa positiva. È un aspetto su cui dobbiamo lavorare.”



Riguardo agli infortuni, il tecnico ha fatto chiarezza su Hasa e Bleve: “Hasa ha un problema alla schiena, stiamo monitorando la situazione. Per quanto riguarda Bleve, ha fatto una parata importante in un momento decisivo della partita.” Infine, ha scherzato sul caso del rigore non assegnato: “Schiavi si era già preparato per il rigore, ma visto che l’arbitro non l’ha dato, ha inventato un’altra soluzione per farsi notare.”