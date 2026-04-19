La vita di Carlo Ancelotti diventa un film? Il regista Paolo Sorrentino ci starebbe pensando

Dopo una carriera ricca di successi e di trofei che lo hanno resto l'unico allenatore ad aver vinto i cinque principali campionati europei e il più vincente nella storia della Champions League con 5 titoli vinti, la vita di Carlo Ancelotti potrebbe diventare un film.

A lanciare la clamorosa indiscrezione è il sito 'Calcio e Finanza', che riferisce come il famoso regista italiano Paolo Sorrentino starebbe pensando di girare un film sulla vita di Carletto. Il cineasta napoletano, premio Oscar nel 2014 con 'La Grande Bellezza', non è nuovo per aver trattato il calcio, sport di cui è grande fan, nelle sue pellicole: nel 2001 uscì “L’uomo in più”, ispirato alla vita di Agostino Di Bartolomei, nel 2021 invece fu la volta di “È stata la mano di Dio”, dove il regista tifoso del Napoli racconta le vicende di una famiglia partenopea al tempo in cui il Pibe De Oro militava in azzurro.

Adesso, invece, potrebbe arrivare quello sulla vita di Ancelotti. Una iniziativa che potrebbe avere un successo eclatante nel caso in cui coincidesse con la vittoria del Brasile allenato da Ancelotti ai prossimi Mondiali negli USA, che permetterebbe alla Selecao di conquistare la tanto agognata Exa, la sesta vittoria della Coppa del Mondo.