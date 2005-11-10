Moratti: "Cantona il mio sogno proibito. Consigli all'Inter? Mi sto già nascondendo"

Massimo Moratti ha scritto la storia dell'Inter da presidente. Intervistato da As, l'ex presidente nerazzurro ha risposto così quando gli è stato chiesto se gli venissero chiesto consigli da parte del club nerazzurro sugli acquisti: "Mi sto già nascondendo. Non rispondo. Non voglio essere coinvolto in niente. Cerco sempre di starne fuori per non interferire. Sono fuori dal mondo del calcio, anche se lo guardo".

Lautaro Martinez

Un tema molto importante dell'ultimo mercato è stato quello relativo al Toro, accostato più volte al Barcellona: "È comprensibile che l'Inter abbia eretto un muro attorno al suo capitano e grande icona. Lautaro è storia dell'Inter. È normale che abbiano deciso di non venderlo. Forse si ritirerà lì".

Messi e non solo

Tra gli acquisti che non ha mai nascosto che avrebbe voluto portare a termine, c'è quello di Lionel Messi: "Sì, pur conoscendo l'affetto che legava il club al giocatore, a dire il vero non ho insistito troppo. Non lo considero un fallimento, perché, come ho detto, non ho forzato la mano. Ammetto però che in quegli anni è stato uno dei miei punti deboli. Lo ammiravo moltissimo. Ma il grande sogno proibito è stato Eric Cantona. Un giocatore fantastico".