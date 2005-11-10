150 punti dopo 70 panchine: nessuno ha fatto meglio di Chivu nella storia dell'Inter

Cristian Chivu deve dimostrare ancora molto per essere considerato tra i migliori allenatori della storia dell'Inter, ma i numeri non mentono e nessuno è riuscito a fare meglio di lui nelle sue prime 70 panchine in nerazzurro. Il tecnico rumeno ha festeggiato ieri questo traguardo con i 3 punti conquistati a Venezia e adesso si concentrerà sul derby: il Milan infatti è l'unica squadra in Italia che non è mai riuscito a battere tra quelle affrontate alla guida dei campioni d'Italia in carica.

La classifica

Chivu ha totalizzato 150 punti, 3 in più di Inzaghi, 6 in più di Mancini, 7 in più di Mourinho e 12 in più di Conte. Neanche Herrera, Trapattoni, Bersellini, Invernizzi, Foni e Weisz tengono il passo dell'allenatore dell'Inter, anche considerando l'assegnazione attuale dei punti e quindi 3 per ogni vittoria e uno per ogni pareggio. Di seguito la graduatoria completa:

Le prime 70 alla guida dell'Inter

Cristian Chivu - 150 punti

Simone Inzaghi - 147 punti

Roberto Mancini - 144 punti

Giovanni Invernizzi - 144 punti*

José Mourinho - 143 punti

Alfredo Foni - 143 punti*

Antonio Conte - 138 punti

Arpad Weisz - 137 punti*

Helenio Herrera - 134 punti*

Giovanni Trapattoni - 121 punti*

Eugenio Bersellini - 117 punti*

* vengono considerati 3 punti a vittoria, 1 per ogni pareggio