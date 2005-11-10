150 punti dopo 70 panchine: nessuno ha fatto meglio di Chivu nella storia dell'Inter

150 punti dopo 70 panchine: nessuno ha fatto meglio di Chivu nella storia dell'InterTMW
Alessio Del Lungo
Cristian Chivu deve dimostrare ancora molto per essere considerato tra i migliori allenatori della storia dell'Inter, ma i numeri non mentono e nessuno è riuscito a fare meglio di lui nelle sue prime 70 panchine in nerazzurro. Il tecnico rumeno ha festeggiato ieri questo traguardo con i 3 punti conquistati a Venezia e adesso si concentrerà sul derby: il Milan infatti è l'unica squadra in Italia che non è mai riuscito a battere tra quelle affrontate alla guida dei campioni d'Italia in carica.
La classifica
Chivu ha totalizzato 150 punti, 3 in più di Inzaghi, 6 in più di Mancini, 7 in più di Mourinho e 12 in più di Conte. Neanche Herrera, Trapattoni, Bersellini, Invernizzi, Foni e Weisz tengono il passo dell'allenatore dell'Inter, anche considerando l'assegnazione attuale dei punti e quindi 3 per ogni vittoria e uno per ogni pareggio. Di seguito la graduatoria completa:
Le prime 70 alla guida dell'Inter
Cristian Chivu - 150 punti
Simone Inzaghi - 147 punti
Roberto Mancini - 144 punti
Giovanni Invernizzi - 144 punti*
José Mourinho - 143 punti
Alfredo Foni - 143 punti*
Antonio Conte - 138 punti
Arpad Weisz - 137 punti*
Helenio Herrera - 134 punti*
Giovanni Trapattoni - 121 punti*
Eugenio Bersellini - 117 punti*
* vengono considerati 3 punti a vittoria, 1 per ogni pareggio