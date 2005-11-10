Fiorentina, Pellegrino verso l'Atalanta: "Serve la gara perfetta. So che segneremo di più"

A poche ore dalla sfida di questa sera contro l'Atalanta, al Franchi alle 20:45, il centravanti della Fiorentina Mateo Pellegrino ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola ripartendo dal beffardo ko a San Siro contro l'Inter: "Quando perdi subendo due gol nel recupero, giocare nuovamente dopo pochi giorni è positivo. Domenica abbiamo dato tutto, sfiorando un risultato positivo contro una grande squadra come l'Inter. Dobbiamo ripartire dalle cose positive viste a Milano, migliorando nei dettagli e mantenendo alta la concentrazione per tutta la partita".

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"Dovremmo essere perfetti. Conosciamo il loro valore, hanno tanti calciatori capaci di decidere la partita con una giocata. Noi però vogliamo far bene, soprattutto in casa nostra, per migliorare la classifica. Finora la spinta dei tifosi è stata incredibile e merita di essere ripagata".

Avete il potenziale per segnare di più?

"Ne sono certo. E' vero che non abbiamo segnato molto ma nelle ultime partite alcuni episodi sono girati a nostro sfavore. L'importante è continuare a lavorare duro, a creare occasioni da gol, e prima o poi miglioreremo anche i nostri numeri offensivi. Io, Beto, e tutto il resto dei nostri attaccanti, lavoriamo per aiutare la squadra, sia con le reti sia con il lavoro oscuro".