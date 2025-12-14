Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Carrarese-Virtus Entella, le formazioni ufficiali: Calabro punta su Abiuso-Finotto

Luca Bargellini
Oggi alle 14:19Serie B
Luca Bargellini

Arrivano le formazioni ufficiali di Carrarese-Virtus Entella, match delle ore 15 valido per la 16ª giornata del campionato di Serie B.

Carrarese (3-5-2): Bleve; Illanes, Ruggeri, Imperiale; Zanon, Schiavi, Hasa, Rubino, Cicconi; Abiuso, Finotto. Allenatore: Calabro.

Virtus Entella (3-4-1-2): Colombi; Portanova, Moretti, Marconi; Bariti, Benali, Karic, Di Mario; Dalla Vecchia: Fumagalli. Russo. Allenatore: Chiappella

