Franco Ordine: "Conte conosce bene Marotta e sa dove pungerlo nei suoi lato deboli"

"Conte e Marotta? Fin quando c’è questo cazzeggio noi giornalisti ci divertiamo molto con titoli e interviste. Il ragionamento che fa Conte è un ragionamento calcistico, secondo me un po’ più alto, perché parla di strutture societarie, di tradizioni. Invece dall’altra parte si gioca un po’ a nascondino, e mi riferisco a Marotta". A Radio Napoli Centrale ha parlato così il noto giornalista Franco Ordine: "Non capisco invece Chivu, che dice che non vuole rispondere a Conte e poi parla in modo un po’ sgradevole. Fa quel riferimento all’ “odore” che non tutti hanno capito.

"Chivu parlava del precedente di Parma-Napoli quando Conte ha detto qualcosa a Gagliardi, secondo dell’allenatore rumeno all’epoca. Conte fa un discorso oggettivo, il Napoli dal punto di vista delle strutture e dello stadio è carente: inoltre non ha la seconda squadra. Sono cose che a Conte farebbero piacere, penso. L’allenatore del Napoli è un raffinato combattente: conosce perfettamente le strategie e i comportamenti di Marotta. Per questo lo va a pungere sul lato debole, che conosce molto bene”.