Sampdoria, Pedrola si è già unito al Las Palmas. Le cifre dell’operazione

Estanis Pedrola ha già salutato la Sampdoria e si è unito nella giornata di ieri ai nuovi compagni del Las Palmas prendendo parte all’allenamento presso il centro sportivo Barraco Seco. Lo riferisce Laprovincia.es spiegando che nei prossimi giorni arriverà anche il comunicato ufficiale dell’acquisto dell’esterno offensivo che si trasferisce in Spagna in prestito con obbligo di riscatto condizionato, alla promozione della formazione iberica, fissato a 1,5 milioni di euro. Si tratta del secondo acquisto di questo mercato di riparazione dopo quello di Nicolás Benedetti.

A confermare l’arrivo di Pedrola è stato anche l’attaccante Jesé Rodriguez che ha dato il benvenuto nel corso della conferenza stampa di questa mattina: “Do il benvenuto ai nuovi acquisti, tutti i giocatori che vengono per dare il loro contributo al club sono benvenuti. Arriva un altro attaccante? È lo stesso, chiunque il club ritenga sia opportuno acquistare è benvenuto qui”.

L’esterno offensivo classe 2003 lascia dunque nuovamente la Sampdoria a gennaio, dopo il prestito poco fortunato al Bologna lo scorso inverno, dopo aver giocato appena sette gare in questa prima parte di stagione ancora una volta condizionata da diversi problemi fisici al bicipite femorale. In due stagioni e mezzo in blucerchiato l'ex Barcellona ha invece messo insieme 31 presenze con tre reti.