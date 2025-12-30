TMW
Leao continua a lavorare in gruppo, ma la sua presenza per Cagliari non è ancora certa
In casa Milan continuano i lavori in vista della sfida del 2 gennaio contro il Cagliari all'Unipol Domus, match che aprirà la 18^ giornata di Serie A. Le buone notizie arrivano da Rafael Leao, che anche oggi ha lavorato in gruppo con il resto della squadra.
Ad oggi, però, la sua presenza per la sfida contro il Cagliari ancora non è certa.
Per quanto riguarda invece Matteo Gabbia, il difensore ha continuato con il suo allenamento personalizzato atto al recupero dall'infortunio al ginocchio.
