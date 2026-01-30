Catanzaro, per Gonçalo Esteves contratto fino al 2028 con opzione. Il comunicato

Dopo l'ufficialità arrivata attraverso i canali della Lega B, anche il Catanzaro ha emesso il comunicato sull'arrivo dall'Udinese dell'esterno Gonçalo Esteves, rientrato dal prestito semestrale in Portogallo. Il classe 2004 ha firmato un contratto fino al 2028 con opzione. Questo il comunicato ufficiale:

"US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gonçalo Esteves dall’Udinese Calcio. Il difensore portoghese ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2028, con opzione di prolungamento fino al 2029.

Classe 2004, Esteves è un esterno difensivo di grande spinta e qualità, capace di agire su entrambe le fasce. Il portoghese è già a disposizione di mister Aquilani, pronto a mettere le proprie qualità al servizio del progetto giallorosso".