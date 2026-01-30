Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Catanzaro, per Gonçalo Esteves contratto fino al 2028 con opzione. Il comunicato

Catanzaro, per Gonçalo Esteves contratto fino al 2028 con opzione. Il comunicato TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:44Serie B
Tommaso Maschio

Dopo l'ufficialità arrivata attraverso i canali della Lega B, anche il Catanzaro ha emesso il comunicato sull'arrivo dall'Udinese dell'esterno Gonçalo Esteves, rientrato dal prestito semestrale in Portogallo. Il classe 2004 ha firmato un contratto fino al 2028 con opzione. Questo il comunicato ufficiale:

"US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gonçalo Esteves dall’Udinese Calcio. Il difensore portoghese ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2028, con opzione di prolungamento fino al 2029.

Classe 2004, Esteves è un esterno difensivo di grande spinta e qualità, capace di agire su entrambe le fasce. Il portoghese è già a disposizione di mister Aquilani, pronto a mettere le proprie qualità al servizio del progetto giallorosso".

Articoli correlati
Catanzaro, ecco Gonçalo Esteves. Il laterale portoghese arriva dall'Udinese Catanzaro, ecco Gonçalo Esteves. Il laterale portoghese arriva dall'Udinese
Catanzaro, arriva dall'Udinese la soluzione per la fascia mancina: fatta per Esteves... Catanzaro, arriva dall'Udinese la soluzione per la fascia mancina: fatta per Esteves
Samp alla ricerca di rinforzi sulle fasce: ma i due fratelli Esteves non convincono... Samp alla ricerca di rinforzi sulle fasce: ma i due fratelli Esteves non convincono
Altre notizie Serie B
Pescara, ecco il contratto di Insigne: sei mesi con opzione di rinnovo per la salvezza... Pescara, ecco il contratto di Insigne: sei mesi con opzione di rinnovo per la salvezza
Empoli, Dionisi: "Modena costruito per vincere, noi per crescere. Ma non è imbattibile"... Empoli, Dionisi: "Modena costruito per vincere, noi per crescere. Ma non è imbattibile"
Empoli-Modena, i convocati di Sottil: sempre out Sersanti. C'è l'uomo mercato Di... Empoli-Modena, i convocati di Sottil: sempre out Sersanti. C'è l'uomo mercato Di Mariano
Modena, Sottil: "Con Pescara e Palermo siamo stati operai, con l'Empoli dovremmo... Modena, Sottil: "Con Pescara e Palermo siamo stati operai, con l'Empoli dovremmo esser minatori"
Cicconi è un nuovo giocatore della Samp. Arriva dalla Carrarese e firma fino al 2029... UfficialeCicconi è un nuovo giocatore della Samp. Arriva dalla Carrarese e firma fino al 2029
Pescara, Giannini torna a vestire la maglia del Pineto: prestito fino a fine stagione... UfficialePescara, Giannini torna a vestire la maglia del Pineto: prestito fino a fine stagione
Monza, Bianco: "Come dice Allegri è il momento di stare fra le prime. Cutrone? Sarei... Monza, Bianco: "Come dice Allegri è il momento di stare fra le prime. Cutrone? Sarei felice"
La Carrarese pesca in casa Juventus. Vicino l'approdo in azzurro di Rouhi TMWLa Carrarese pesca in casa Juventus. Vicino l'approdo in azzurro di Rouhi
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
1 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
2 Gasperini su Gollini: "Non potevo più vederlo, ma a Roma l'ho ritrovato maturo e cresciuto"
3 Il Milan irrompe su Mateta: trattativa in chiusura. E Nkunku può andare in Turchia
4 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
5 Il Cagliari, l'importanza di Pisacane, le parole su Palestra e il sogno Nazionale: Ze Pedro si racconta
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Calciomercato Atalanta, il Fenerbahce spinge forte per Lookman: decisiva la volontà del giocatore
Immagine top news n.1 Playoff Europa League, il Bologna pesca il Brann. L'andata il 19/02, ritorno al Dall'Ara il 26
Immagine top news n.2 Champions League, il sorteggio: Inter in Norvegia, Juventus col Galatasaray e Atalanta-BVB
Immagine top news n.3 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
Immagine top news n.4 Kristjan Asllani può finalmente dire sì al Besiktas: l'albanese è atterrato a Istanbul. I dettagli
Immagine top news n.5 Ore calde per Mateta al Milan. Cosa serve per chiudere già a gennaio? Il punto
Immagine top news n.6 Champions, alle 12 il sorteggio: gli accoppiamenti delle italiane e tutto quello che c'è da sapere
Immagine top news n.7 Il Milan irrompe su Mateta: trattativa in chiusura. E Nkunku può andare in Turchia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.2 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.3 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.4 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Como, partita verità con l'Atalanta. E sulla Juve di oggi dico..."
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Juve, sorteggio più difficile. Lazio, spero finisca questa situazione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Napoli: "Inter, occhio a questo Bodo. Roma sempre più mina vagante"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, a breve la presentazione di Nesta Elphege in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.2 Parma, a breve la conferenza di presentazione di Nicolussi Caviglia
Immagine news Serie A n.3 Parma, tra pochi minuti la presentazione di Carboni in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.4 Altra frecciata di Felipe Melo alla Juve: "Forza Gala, riscriviamo la storia come abbiamo fatto"
Immagine news Serie A n.5 L'Inter non molla Moussa Diaby: il club nerazzurro prepara una nuova offerta
Immagine news Serie A n.6 Milan, dalla Francia sono sicuri: Mateta può essere a Milano già stasera
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, ecco il contratto di Insigne: sei mesi con opzione di rinnovo per la salvezza
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Dionisi: "Modena costruito per vincere, noi per crescere. Ma non è imbattibile"
Immagine news Serie B n.3 Empoli-Modena, i convocati di Sottil: sempre out Sersanti. C'è l'uomo mercato Di Mariano
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: "Con Pescara e Palermo siamo stati operai, con l'Empoli dovremmo esser minatori"
Immagine news Serie B n.5 Cicconi è un nuovo giocatore della Samp. Arriva dalla Carrarese e firma fino al 2029
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Giannini torna a vestire la maglia del Pineto: prestito fino a fine stagione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, ceduto in prestito fino a giugno Gracien Deseri alla Cairese
Immagine news Serie C n.2 Novara, risoluzione anticipata del prestito di Giovanni Perini con il Cesena
Immagine news Serie C n.3 Pergolettese, nuova linfa per l'attacco: arriva l'esperto centravanti Rossetti
Immagine news Serie C n.4 Pro Vercelli, innesto di prospettiva a centrocampo: ecco Boufandar dalla Juventus
Immagine news Serie C n.5 Santaniello saluta definitivamente il Picerno. Le parti hanno risolto il contratto in essere
Immagine news Serie C n.6 Il Gubbio saluta Tommasini. Ha firmato con il Foggia: contratto fino al giugno 2028
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Panathinaikos Roma
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Panathinaikos-Roma, Gasperini vuole evitare i playoff
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, Bredgaard nel recupero manda la Fiorentina in semifinale. Milan eliminato
Immagine news Calcio femminile n.4 La Fiorentina Femminile omaggia Commisso: maglia e mazzo di fiori consegnati ai parenti
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Stokic parte dal 1°. Severini torna titolare
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli Women, Brooks torna negli USA dopo sei mesi: giocherà col North Carolina Courage
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping