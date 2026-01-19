Samp alla ricerca di rinforzi sulle fasce: ma i due fratelli Esteves non convincono
La Sampdoria continua a cercare un esterno destro che sappia giocare anche sulla corsia opposta, per la seconda parte di stagione. Uno dei nomi emersi nei giorni scorsi era quello di Tomas Esteves, classe 2002 del Pisa, che però non convince troppo dal punto di vista fisico vista la lunga serie di infortuni subiti. Nell’agosto del 2024 infatti il portoghese si ruppe il tendine rotuleo del ginocchio, mentre nel settembre 2025 ha subito un secondo stiramento all’adduttore.
Lo riferisce l’edizione genovese de La Repubblica, spiegando che non trovano conferme neanche le voci sul fratello Gonçalo Esteves, classe 2004, di proprietà dell’Udinese, ma in presto all’Alverca dove però ha trovato pochissimo spazio con solo sette presenze totali.
